Des habitants de Gorron dénoncent les méthodes du maire qui conteste tout autoritarisme

Il y a du rififi dans l'air à Gorron. Une association de citoyens s'est récemment formée pour dénoncer les agissements de la mairie. Selon ses membres, la majorité prendrait des décisions sans en préciser les contours en conseil municipal.

Dans un courrier adressé aux élus à la fin du mois d'octobre, ils réclament davantage de clarté de la part du maire et de ses collaborateurs. Il y des aspects techniques pour bien comprendre ce que reproche l'association leur reproche et elle demande notamment le respect de l'affichage rapide des délibérations du conseil comme le prévoient les textes officiels. Il y a aussi des exemples concrets, notamment l'achat d'un bâtiment l'an dernier pour le louer à la société ARC, spécialisée dans la fabrication de remorques agricoles. Frédéric Rivière est le président de l'association de citoyens : "Pour l'ARC, ça a coûté plus de 200.000 euros et ce n'était pas à l'ordre du jour, cette décision a été votée en trois tours, les adjoints n'étaient pas d'accord alors que cette société cumulait des dettes. on voudrait bien savoir ce qu'il en est et où passe l'argent des Gorronnais".

Du côté de la majorité, on déplore la suspicion du collectif sur les affaires municipales. Pour le maire Jean-Marc Allain, on cherche la petite bête là où elle n'est pas : "il y a un budget qui est voté en conseil et après on fait avec. Evidemment tout est à la disposition de ceux qui veulent avoir des éléments. Ces suspicions sont fatigantes. Si ces gens-là n'ont que ça à faire, c'est grave. S'ils étaient au travail, ils n'auraient plus de temps pour faire ce type de démarches".

Membre de la liste adverse lors des dernières élections municipales, le président du collectif se défend d'être à la tête d'une association politique d'opposition. "On veut simplement des réponses" confie-t-il à France Bleu Mayenne.