Des habitants tirés au sort pour souffler à l’oreille du maire de Nancy

4000 Nancéiens ont été tirés au sort pour participer à la première assemblée citoyenne de Nancy qui se réunira le 10 octobre. Une démocratie participative qui conduira les habitants à dépenser eux mêmes plus d’un million et demi d’euros chaque année dès 2021.

C’est inédit, 4000 Nancéiens vont recevoir une lettre de la mairie de Nancy les invitant à être volontaires pour participer à la première assemblée citoyenne qui aura pour mission de définir les cadres du budget participatif qui sera de 10% du budget total de la ville. Des Nancéiens tirés au sort sur les listes électorales qui comptent plus de 50 000 inscrits.

Pour Mathieu Klein, c’est un engagement de campagne et « l’acte de vote ne se suffit plus à lui-même tous les six ans ». Le nouveau maire socialiste de Nancy d’ajouter : « on permet aux Nancéiens d’être acteurs de leur ville sans s’engager forcément dans le temps ».

100 citoyens sous les dorures de la place Stanislas

A côté de ce tirage au sort, chaque citoyen peut tenter sa chance pour figurer parmi les 100 habitants qui seront appelés à siéger au premier étage de l’hôtel de ville, place Stanislas, le 10 octobre, là où siège le conseil municipal. Pour l’heure, la mission de cette assemblée constituée en assises est assez précise :

Définir des nouveaux conseils de quartier

Ecrire le mode d'emploi des budgets participatifs

Inventer des nouveaux outils de participation citoyenne

Cette assemblée va écrire de quelle manière le budget participatif de la ville pourra être dépensé et de quelle manière les citoyens pourront souffler à l’oreille du maire des sujets qui les intéressent ; le pouvoir d’interpellation qui peut être un des outils de démocratie locale en continu.

Avoir au final la décision c'est ça qui est important, c'est que les habitants puissent décider et pas seulement être écoutés.

Une plateforme internet permet le débat en plus des réunions plénières et des ateliers et des urnes vont être déposées à la mairie, dans les MJC et sur différents sites de l’université de Lorraine à Nancy.

« C'est le moment de donner son avis sur la façon dont cette coopération doit fonctionner » estime Bora Yilmaz, adjoint à la citoyenneté et aux quartiers qui détaille le calendrier : « à partir du premier trimestre 2021, on entre dans le dur avec ces nouveaux outils qui deviennent opérationnels et dont tous les habitants peuvent s'emparer, notamment le budget participatif où les habitants pourront porter des projets, les construire en coopération avec les services de la ville et les élus et avoir au final la décision parce que c'est ça qui est important dans ces processus, c'est que les habitants puissent décider et pas seulement être écoutés ».

Des élus qui misent sur davantage de participation des citoyens durant le mandat. © Radio France - Thierry colin

Tenter de dynamiser la démocratie locale, c’est l’ambition de Laurent Watrin, adjoint à la démocratie coopérative, qui en avait fait un argument de campagne pour conquérir la ville : « C'est une opération inédite en France, au sens où c'est la première fois qu'une ville de cette importance de plus de cent mille habitants appelle l'ensemble de ses habitantes et de ses habitants à devenir volontaires pour participer à une assemblée citoyenne coopérative à qui on va donner la mission de définir des nouveaux outils de dialogue ». Un élu qui va tenter d’aller chercher les nancéiens : « Venez, soyez volontaire pour réinventer les outils de la démocratie locale, C'est maintenant que ça commence » lance le nouvel élu avec une vraie volonté que tous les quartiers de Nancy soient représentés dans cette assemblée citoyenne.

Une plateforme en ligne a été ouverte pour s'informer des diverses manières de s'impliquer dans la politique locale.