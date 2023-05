Des hackers pro-russes revendiquent une cyberattaque du site internet du Sénat

"Site non installé" : voilà le message d'erreur que l'on pouvait lire quand on essayait de se connecter au site internet du Sénat . Il a été *"perturbé"*une bonne partie de la journée de vendredi. Le site a été victime d'une "cyberattaque d'une certaine ampleur", ont appris tous les sénateurs et leurs collaborateurs du Sénat, dans un mail que s'est procuré franceinfo. Sur Telegram, les hackers pro-russes du groupe NoName057(16) ont revendiqué une cyberattaque.

Le message d'erreur visible sur le site du Sénat - Capture d'écran

Ces hackers ont justifié leur attaque par l'aide apportée par la France à l'Ukraine, pays envahi par la Russie depuis février 2022 : "Nous lisons dans les médias que la France travaille avec l'Ukraine sur un nouveau paquet 'd'aide', qui pourrait inclure des armes, ainsi que des déclarations de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui se vante que les autorités de son pays dépensent l'argent des contribuables pour des armes pour les Bandera", peut-on lire dans leur message de revendications sur Telegram.

"Aucune hypothèse n'est confirmée à ce stade", indiquait le service communication du Sénat plutôt dans la journée.