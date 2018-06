Le Havre, France

C'est une session très mouvementée qui a eu lieu ce lundi au conseil régional de Normandie réuni au Carré des docks du Havre. Avant même l'ouverture de séance, plusieurs dizaines de salariés de l'hôpital psychiatrique Janet, rejoints par des cheminots, ont manifesté à l'entrée du bâtiment. Une partie des infirmiers et aides soignants havrais sont en grève depuis le 16 juin pour demander, notamment, la création de 50 postes. Chaque délégation syndicale, ferroviaire et hospitalière, a été reçue par Hervé Morin le président de région, en dehors de l'hémicycle.

Une délégation syndicale de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet du Havre reçue ce lundi par Hervé Morin le président de la région Normandie © Radio France - Valentine Joubin

Ils entendaient perturber la session plénière, espéraient pouvoir s'adresser à tous les conseillers régionaux mais c'est finalement dans une salle annexe et en petit comité que les grévistes de l'hôpital psychiatrique Janet du Havre ont été reçus par Hervé Morin. C'est Pierre Nicolle, infirmier, qui, les mains tremblantes prend le premier la parole, "Imaginez vous monsieur le président que ce soit l'un de vos proches qui ait besoin d'un suivi psychiatrique. Il sera accueilli mais dans un service prévu pour cinq où quinze patients sont déjà hospitalisés".

Hervé Morin promet de contacter Edouard Philippe

Le président de la région Normandie se veut compatissant, "Ma famille est touchée par des maladies psychiatriques. Je sais bien que la psychiatrie a été abandonnée. Je ne veux pas faire de démagogie, mais franchement, je ne pourrais pas faire votre boulot". Or ce que veulent les grévistes ce n'est pas de la compassion mais de l'action. "On a toujours le même discours. On vous entend. Mais derrière il y a toujours cette impuissance à agir". Hervé Morin ne les contredit pas vraiment, "le meilleur relais c'est l’exécutif"et promet d'en toucher un mot à Edouard Philippe, "Il est Havrais, on peut peut-être lui en parler. Lui dire qu'il y a une situation d'urgence".

"On a toujours le même discours. On vous entend, on est d'accord avec vous mais derrière toujours cette impuissance à agir", frédéric Letouze, infirmier et délégué Sud. © Radio France - Valentine Joubin

Les élus votent à l'unanimité contre le projet de l'ARS

Les élus régionaux ont par ailleurs dit, officiellement, leur opposition au projet de santé de l'Autorité régionale de santé pour 2018-2023. A l'unanimité, ils ont voté, ce lundi, un avis négatif. Un vote non contraignant dont ils espèrent qu'il influencera les prochaines décisions de l'ARS, qu'il empêchera certaines suppressions de services et réductions d'effectifs.