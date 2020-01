Des inscriptions racistes sur le local de campagne d'un candidat à Tullins,

Les mots "bougnoule" et "islam" sur la vitrine

Tullins, France

Dans un message Facebook Amin Ben Ali, militant de La France insoumise et candidat "Nous pouvons" au scrutin municipale de mars à Tullins, dit avoir découvert ce jeudi matin la façade de son local de campagne "orné" d'inscriptions à caractère raciste et antisémite. Les mots "bougnoule" et "Islam", "ponctués d'une croix gammée" précise le candidat, qui dit avoir immédiatement porté plainte.