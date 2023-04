Des jets de fumiers pour accueillir les sympathisants d'Éric Zemmour, venu en dédicace à Montlouis-sur-Loire

Une douche de fumier, voilà ce à quoi ont eu droit des sympathisants, mais aussi des membres de la sécurité de l'ex candidat Reconquête de la présidentielle. Près de 70 de ses opposants étaient rassemblés, ce mardi après-midi, devant La Cave, un restaurant de Montlouis-sur-Loire où le polémiste d'extrême droite effectuait une dédicace de son dernier livre "Je n’ai pas dit mon dernier mot".

Des jets de fumier ont été lancés par des manifestants. © Radio France - Virginie Vandeville

C'est sous les cris, " Pétain revient, t'as oublié tes chiens" ou encore "Tout le monde déteste les fachos" que les manifestants présents, dont une partie d'entre eux étaient cagoulés, se sont adonnés à des jets de fumier et des œufs à toute personne s'approchant de l'entrée de l'établissement, en témoigne le sol jonché d'excréments.

Les manifestants se trouvaient à quelques mètres de l'entrée du restaurant. © Radio France - Virginie Vandeville

"Ils se prennent du fumier dans la tronche car c'est ça qui leur correspond"

Des membres de la sécurité, des gendarmes et la presse en ont pris pour leur grade. Même chose pour les tourangeaux venus pour la dédicace, également copieusement insultés. "Ils se prennent du fumier dans la tronche car c'est ça qui leur correspond. Vous ne pouvez pas accepter les propos qu'il tient. Cette haine contre les immigrés évidemment mais aussi envers tout ce qui est déviant. Ce n'est pas admissible", assure un des manifestants.

A l'intérieur du restaurant, Eric Zemmour effectuait dans le calme sa séance de dédicace. © Radio France - Virginie Vandeville

Des tensions qui révolte Chantal, venue faire dédicacer son livre. "C'est une honte. Nous on veut bien que tout le monde gesticule dans la rue, mais qu'on ne se fasse pas insulter par rapport à nos idées. Ils peuvent y aller, moi je suis prête à les bousculer.

Une situation que condamne aussi Éric Zemmour. Pour l'ex quatrième homme de la présidentielle 2022, "C'est gens ne respectent pas la liberté des autres. Ces gens se croient démocrates, en fait, ils sont bien des communistes qui interdisent la liberté des autres. C'est absolument scandaleux que des gens ne puissent pas venir à une dédicace. Et on laisse faire", précise le leader de Reconquête qui assure qu'il compte bien revenir en Touraine, dans "la région la plus belle de France".