Des jeunes de 18 ans vont voter pour la première fois cette année et ils sont déjà désabusés

Le climat politique actuel n'incite pas vraiment la jeunesse à s'impliquer dans la campagne présidentielle. Les primo-votants semblent déjà résignés. Rencontre avec deux Mayennaises de 18 ans.

Lucie et Laura ont quitté la Mayenne il y a quelques mois pour s'installer à Rennes où elles viennent d'entamer leur vie étudiante. La première est dans une école d'ingénieurs, la seconde est une future infirmière. En avril et en juin, elles iront, pour la première fois, dans une salle de vote. Et franchement, avec les affaires politico-judiciaires qui se multiplient, la montée des extrêmes, le manque de renouvellement de la classe politique, les petites phrases et les guerre d'ego, les deux jeunes femmes sont un peu perdues : "ce n'est pas facile pour les jeunes de s'y intéresser et en plus d'avoir un avis arrêté. Quand il y a plein d'affaires, on a l'impression que c'est du 'foutage de gueule' surtout quand on voit ce qui se passe avec Fillon" explique Laura.

Lucie et Laura vont voter pour la première fois cette année © Radio France

Lucie, elle, souhaiterait que le climat s'apaise rapidement pour qu'enfin le débat s'ouvre et que les projets soient décortiqués d'une manière transparente. Cela dit, les deux étudiantes mayennaises ne se font pas trop d'illusions : "les politiques pensent qu'ils ont les bonnes idées mais ils n'écoutent pas vraiment la jeunesse, il y a un gros décalage générationnel" raconte l'une d'elles. Logement, santé, emploi, c'est vrai que peu de candidats parlent des jeunes à 3 mois à peine du 1er tour de la Présidentielle. Alors, pour que la jeunesse ne soit pas oubliée, un collectif d'associations a mis en ligne une plateforme participative baptisée "Bouscule la politique!".