Des jeunes de La Brûlatte vont proposer une loi à un sénateur de Mayenne

Alors que le premier tour de la présidentielle approche, le sénateur LR de la Mayenne, Guillaume Chevrollier, tente d'intéresser les jeunes à la politique. Ce jeudi soir, le natif de Château-Gontier-sur-Mayenne a réuni les élus du Conseil municipal jeunesse de la commune de La Brûlatte, près de Saint-Pierre-la-Cour, pour les mettre au parfum de son projet : les faire rédiger une proposition de loi qu'il portera au Sénat. "C'est le constat d'un désintérêt et je voulais agir. On a la chance d'avoir des jeunes investis dans la vie locale et j'ai souhaité les associer à une réflexion pour leur faire toucher du doigt le travail parlementaire", remarque le sénateur mayennais.

"Pas tous les jours qu'on peut discuter avec un sénateur"

Charline est contente d'avoir cette opportunité : "C'est bien parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir et discuter avec un sénateur." Pour cette adolescente de 14 ans, qui se dit "très très très préoccupée par l'environnement", c'est aussi l'occasion de laisser une empreinte sur des sujets qui la touchent. "Je n'aime pas du tout quand je vois des masques ou des bouteilles par terre. Ça m'horripile", tonne-t-elle. Plus tard, Charline veut devenir professeur de français ou policière. Elle va peut-être concevoir une loi qu'elle fera appliquer plus tard. "Ah c'est vrai, je n'y avais même pas pensé !", sourit-elle.

Lui voudrait devenir gendarme ou "agriculteur comme mon oncle", reconnaît Jules. Ce jeune conseiller municipal de La Brûlatte pose plusieurs questions à Guillaume Chevrollier : "Et toi tu connais le président du Sénat ? Il est toujours réélu lui, comme le président de la République, non ?" Réponse mi-amusée, mi-embarassée du sénateur : "Ah ça dépend des électeurs ça ! En tout cas, le président du Sénat, comme le maire de La Brûlatte, a été réélu", esquive-t-il. Guillaume Chevrollier va recueillir des propositions de loi d'autres adolescents du département dans les prochaines semaines. Il réunira des élus locaux pour choisir la plus pertinente et il s'occupera de la proposer au Sénat en juin prochain.