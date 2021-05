Des lecteurs à Edouard Philippe, en dédicace à Amiens : "Allez-y en 2022 !"

L'ancien Premier Ministre, Edouard Philippe était ce mercredi à la librairie Martelle d'Amiens pour y dédicacer Impressions et Lignes Claires, coécrit avec Gilles Boyer. Plus de cent lecteurs admirateurs ont répondu présents.

Un ancien premier ministre à Amiens ! Edouard Philippe, redevenu maire du Havre en juin dernier après trois années à Matignon était à la librairie Martelle ce mercredi, en dédicace de son livre Impressions et lignes claires (JC Lattes), coécrit avec Gilles Boyer.

Edouard Philippe et Gilles Boyer en dédicace à Amiens © Radio France - François Sauvestre

Pour échanger sur la littérature mais aussi et surtout sur la politique, plus d'une centaine de lecteurs admirateurs s'est déplacée. Et beaucoup n'ont pas hésité à pousser Edouard Philippe "à se lancer pour la présidentielle 2022." L'intéressé répond souvent "on verra", en renvoyant plutôt aux questions de fond.

"Ces rencontres me confortent dans l'idée qu'il y a une appétence forte pour parler avec un peu d'exigence intellectuelle des questions de fond. Et ce n’est pas si évident de dire cela parce que très souvent, dans le débat public, on se focalise sur telle ou telle mesure, telle ou telle réforme, tactique ou personne. Derrière tout ça il y a des idées, des projets à long terme. Et c'est bien de parler de cela aussi"