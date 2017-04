Des lentilles et des casseroles pour François Fillon au Puy-en-Velay

Le candidat Les Républicains à l'élection présidentielle est venu parler d'identité dans la préfecture de Haute-Loire ce samedi. Son hôte, Laurent Wauquiez, lui a offert des lentilles. Aux grilles de la Cathédrales, des opposants ont plutôt crié "Fillon en prison" en frappant sur des casseroles.

En venant au Puy-en-Velay pendant la campagne de 2012, Nicolas Sarkozy avait affirmé les "racines chrétiennes de la France". Ce samedi François Fillon est venu parler de "l'identité de la France", une question qu'il considère comme "un bien étrange tabou".

Je ressens ici presque physiquement, charnellement, combien nous nous trouvons aux confluences de notre histoire, de nos racines et de notre géographie. - François Fillon.

"On n'ose plus prononcer les mots d'identité, de France , de nation, de patrie, de culture... On est sommé de se faire discret" a-t-il expliqué dans son discours.

Son hôte du jour, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes et ancien maire du Puy-en-Velay, a offert deux cadeaux au candidat : un bâton de pèlerin, "pour revenir au Puy mais également pour mettre quelques coups", et des lentilles vertes du Puy pour prendre un peu d'énergie à une semaine du premier tour.

Pendant les discours des deux hommes, des casseroles se faisaient entendre au loin. Une vingtaine de personnes étaient réunies au cri de "Fillon en prison". Un bruit de casseroles qui l'a suivi ensuite devant l'établissement Ephad de Solignac sur Loire qu'il a visité.