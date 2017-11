Des maires de la Loire reçus à l'Élysée

Une quinzaine de maires de la Loire ont été invités à rencontrer le Président Emmanuel Macron ce mercredi soir à l'Élysée en marge du Congrès des maires.

Le Président de la République Emmanuel Macron va tenter de rassurer les maires en marge du congrès des maires de France à Paris. Il va recevoir 1 500 élus ce mercredi soir à l’Élysée. Les maires qui s'inquiètent des réformes en cours : suppression de la majorité de la taxe d'habitation, gel de crédits qui se poursuivent, réforme du financement du logement social, baisses du nombre d'emplois aidés…

Une quinzaine de maires de la Loire ont reçu l'invitation. Dont Christiane Longère, le maire de Briennon. Elle se dit "très honorée d'être choisie parmi les maires de la Loire". Elle n'est pas certaine de pouvoir échanger avec le Président de la République mais "aimerait qu'il rencontre les élus de base. On a des choses à dire toutes simples mais qu'il pourrait écouter. Ce serait beaucoup plus facile pour nous de lui dire entre quatre yeux. Les finances, les normes, l'urbanisme, la gestion de l'eau... Je ne pense pas qu'il parle avec les 1 500 maires mais si il me sert la main je tenterai peut-être".

Marc Archer, maire de Saint-Cyprien, ira lui aussi pour la première à l'Élysée. "C'est toujours un honneur" reconnaît-il. Lui aussi craint que les échanges avec Emmanuel Macron soient limités. "Mais je lui écrirai, promet-il, c'est un bon moyen que d'avoir un lien par l'écriture".

Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, Hervé Reynaud, de Saint Chamond, Stéphane Heyraut, de Bourg-Argental, Jean-François Barnier, du Chambon-Feugerolles, Sylvie Fayolle, la maire de Saint-Paul-en-Cornillon, Yves Nicolin, le maire de Roanne et Olivier Joly, maire de Saint-Just-Saint-Rambert sont également invités à l'Elysée.