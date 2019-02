Des maires déposent leurs cahiers citoyens à la préfecture du Calvados

Caen, France

141 cahiers papier et 9 électroniques ont été remplis par les citoyens dans le département et 84 débats se sont ou vont encore se tenir a indiqué Laurent Fiscus, le préfet du Calvados qui accueillait quelques maires jeudi 21 février 2019. Une bonne participation selon le représentant de l'Etat, et qui place le Calvados parmi les 12 en France où il y a eu le plus de contributions.

Le préfet du Calvados accueille des maires venus déposer leurs cahiers citoyens © Radio France - -Carole LOUIS--

Ces cahiers citoyens vont avant le 25 février 2019, être envoyés à la bibliothèque nationale de France où ils vont être numérisés , classés, archivés afin d'en faire une synthèse nationale organisée par les garants du grand débat. Elle sera ensuite remise au gouvernement qui annoncera alors s'il retient ou non des mesures ou dispositions issues de ces cahiers. Des synthèses citoyennes régionales seront également organisées : 18 au total qui se dérouleront entre le 15 et le 23 mars 2019 et auxquelles participeront des citoyens, tirés au sort. Pour la Normandie, la synthèse citoyenne aura lieu les 15 et 16 mars à Rouen.