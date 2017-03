Des maires, dont Jean Rottner (Mulhouse), demandent à François Fillon de se retirer

Avec d'autres, le maire de Mulhouse Jean Rottner, le député-maire de Reims, Arnaud Robinet, les maires de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, demandent à François Fillon de se retirer de la course à la présidentielle.

Une dizaine de maires pour l'instant lance un appel solennel à François Fillon pour qu'il se retire de la course à la présidentielle. Ils devraient être rejoints par d'autres élus, maires, mais aussi députés ou présidents de conseils départementaux.

Dans ce contexte et ce climat délétère, nous, élus de la droite et du centre, demandons solennellement à François Fillon de prendre ses responsabilités et de tenir sa parole face aux Français en démissionnant en cas de mise en examen"

Jean Rottner, le maire de Mulhouse, entre autre, est à l'initiative de cet appel avec le député-maire de Reims, Arnaud Robinet, les maires de Saint-Etienne, Gaël Perdriau. "Beaucoup de mes concitoyens m'interpellent et donc nous avons décidé d'aller plus loin", explique le maire de Mulhouse ce jeudi soir sur France Bleu Alsace. "François Fillon a la légitimité de la primaire mais il a fait une promesse aux Français, les yeux dans les yeux, sur une chaîne nationale, celle de démissionner s'il est mis en examen. Si c'est le cas le 15 mars, il faut préparer cette démission pour la droite et le centre puisse se mettre en ordre de marche pour redresser la France".

Les premiers signataires (environ autant sont attendus selon le communiqué) :

Jean ROTTNER, Maire de Mulhouse, Vice-Président du Conseil Régional Grand Est

Arnaud ROBINET, Député-Maire de Reims

Catherine VAUTRIN, Président de Reims Métropole, Député

Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Etienne

David VALENCE, Maire de St Dié des Vosges, Conseiller Régional

Laurent HENART, Maire de Nancy

Jean-René ETCHEGARRAY, Maire de Bayonne

Pascal BLANC, Maire de Bourges

Laurent LAFON, Maire de Vincennes

Brigitte FOURE, Maire d’Amiens

Bernard BONNE, Président du Conseil Départemental de la Loire

François Fillon a déjà répondu ce jeudi après-midi aux défections de son camp : "Les élus, on fera sans !"