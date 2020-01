Des manifestants contre la réforme des retraites perturbent les vœux aux personnels du maire de Toulouse

Ce jeudi, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse présentait ses vœux aux personnels de la collectivité. Mais des manifestants opposés à la réforme des retraites ont fait irruption et ont perturbé la cérémonie.

Toulouse - France

La cérémonie des vœux du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a été perturbée par des manifestants opposés à la réforme des retraites ce jeudi. Alors que le maire (LR et candidat à sa réélection) s'adressait aux personnels de la collectivité et que les manifestants défilaient depuis 10h dans le centre-ville de Toulouse, certains de ces manifestants sont entrés dans le Palais des Sports et ont interrompu un temps la cérémonie

Ils étaient plusieurs centaines, dont des gilets jaunes. Ils ont chanté et même dansé avant de sortir."Emmanuel Moudenc, le maire des riches", pouvait-on notamment lire sur les pancartes. Jean-Luc Moudenc a parlé, selon nos confrères d'Actu Toulouse, "d'une grande violence, de portes cassées et d'un agent de la collectivité blessé".

Des réactions divisées

Les réactions ont été multiples suite à ces interventions, selon les sensibilités politiques. Laurence Arribagé, adjointe au maire, a par exemple dénoncé l'action des manifestants, alors que l'ancien maire socialiste de Toulouse Pierre Cohen parle sur twitter de "revendications légitimes". Ce tweet est d'ailleurs violemment critiqué ar des partisans de Jean-Luc Moudenc. "Lamentable de soutenir ce genre d'actions. Irresponsable !! Arrêtez de vouloir fleurter avec l'extrême gauche", lui répond par exemple Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire.

Les cortèges pour la réforme des retraites étaient par ailleurs moins fournis que les précédentes manifestations. Ainsi, la préfecture de Haute-Garonne a compté 7.300 manifestants à Toulouse, contre 80.000 selon la CGT. IL y avait 250 personnes à Montauban selon la police et 1. 600 à Tarbes. Par ailleurs, la préfecture a comptabilisé 630 participants dans le Lot (80 à Biars et 550 à Cahors).