Des membres d'un groupuscule d'extrême-droite font campagne pour Eric Zemmour dans l'Indre

C'est un groupe aux propos haineux et violents qui s'est incrusté dans la campagne des sympathisants d'Eric Zemmour dans l'Indre. La Famille Gallicanne regroupe plusieurs dizaines de membres actifs et quelques centaines d'autres qui suivent les publications sur les réseaux sociaux. Selon les révélations de nos confrères de Street Press, certains se filment en train de tirer avec des armes sur des caricatures de personnes noires ou de confessions juives et musulmanes. "On retrouve même des symboles néo-nazi sur leurs réseaux sociaux. Il y a plusieurs militants qui habitent à Châteauroux ou autour, ils sont présents régulièrement dans le coin", confirme Mathieu Molard, rédacteur en chef et auteur de cette enquête.

Dans les recherches effectuées par France Bleu Berry, il apparaît que plusieurs membres de la Famille Gallicanne ont activement participé aux actions sur le terrain dans l'Indre pour la campagne d'Eric Zemmour, pas encore officiellement déclaré candidat. Sur les réseaux sociaux, une photo montre par exemple des militants devant des affiches pro-Zemmour fraichement collées. Le même cliché est partagé par le groupe Génération Z et par le groupuscule d'extrême-droite.

Une participation souhaitée, tolérée par les militants pro-Zemmour ? Ou sans qu'ils ne soient au courant ? "On l'aurait su avant, on aurait agi avant mais on ne le savait pas", assure Spike Groen, président du comité de soutien L'Indre avec Zemmour. "Quand on a vu l'article, on a retrouvé les responsables et on a découvert qui c'était. On ne veut pas de ça chez nous. Ça représente très peu de personnes qui font partie de génération Z mais il y en a et c'est le gros problème. Les personnes identifiées ont immédiatement été virées", appuie-t-il.

C'est un groupe qui me dégoûte et qui dégoûte l'ensemble des vrais admirateurs d'Eric Zemmour

Des militants de La Famille Gallicanne ont défilé dans les rues de Châteauroux contre le pass sanitaire - Capture d'écran

Spike Groen lui-même a été directement confronté à ces militants de La Famille Gallicanne. Sans le savoir assure-t-il. C'était à l'occasion d'un déjeuner dans un château du département de l'Indre pour discuter des actions de soutien à Eric Zemmour. Parmi la cinquantaine de sympathisants présents, il y avait donc des membres du groupuscule d'extrême-droite. Des publications sur les réseaux sociaux le prouvent. "On voit bien un groupe très extrémiste aux propos et comportements inacceptables. Je condamne fermement ce qu'ils font", insiste le maire de Saint-Gilles dans l'Indre.

Ce groupuscule est-il suivi ou surveillé par les autorités ? On sait que certains membres se sont montrés dans les manifestations contre le pass sanitaire dans les rues de Châteauroux. La préfecture de l'Indre ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. "Très honnêtement, ils sont probablement passés sous les radars des services de renseignement", estime Mathieu Molard.