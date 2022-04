Des militants confiants au meeting de Marine Le Pen à Stiring-Wendel

A un peu plus d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen était de passage en Moselle-est ce vendredi. Devant plus d'un millier de militants confiants.

Les 900 places assises installées dans l'Espace les Anciennes Forges de Stiring-Wendel n'étaient pas suffisantes ce vendredi soir. Plusieurs dizaines de personnes sont restées debout pour assister au meeting organisé ce vendredi par Marine Le Pen, à à peine plus d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Dans les sondages, la candidate du Rassemblement national compte environ 20% des suffrages, ce qui la met à bonne distance de ses adversaires pour atteindre le second tour.

Eviter le scénario de 2017

"Très heureux de voir que les gens ont compris qu'il fallait arrêter de la diaboliser", confie Jean-Paul. Ce militant de longue date se réjouit de cette dynamique qui semble se dessiner dans les derniers jours de la campagne. Selon lui, Marine Le Pen n'est plus la même qu'en 2017, lorsqu'elle a échoué face à Emmanuel Macron. "Elle a travaillé depuis 5 ans, elle sait parfaitement incarner la fonction." "J'ai eu des frissons ce soir quand elle a dit qu'elle était prête", ajoute Ophélie.

Marine Le Pen pendant son discours. © Radio France - Arthur Blanc

Constat partagé par Mickaël, qui voit de nombreuses nouvelles têtes dans les rangées. "Il y a des électeurs venus de sociologies différentes, même des cadres, alors que l'on s'adressait surtout aux ouvriers", se réjouit-il. D'autres sociologies comme celle de Maxime, qui auparavant votait socialiste. Il a décidé de changer de candidate pendant cette campagne. "Aucun candidat, ni leurs valeurs, ne me convenaient. Et j'ai adhéré au discours de Marine Le Pen", explique-t-il.

Attention à l'excès de confiance

Mais à quelques jours à peine du scrutin, certains préfèrent temporiser et ne pas se voir gagnants trop vite. Samuel par exemple, très heureux de voir Marine Le Pen venir chez lui - "il y a d'autres villes plus grandes où elle aurait pu aller en Moselle" - ne s'enflamme pas. "Je ne crois pas aux sondages, quand on voit qu'après son mandat, Emmanuel Macron a atteint les 30%. On verra bien le soir du scrutin, lorsque les résultats tomberont."