Des militants d'extrême-droite s'introduisent au conseil régional d'Occitanie

Ce jeudi 25 mars, en début d'après-midi, la présidente de la région Occitanie ouvrait l'assemblée plénière des conseillers régionaux à l'hôtel de Région à Toulouse. Huit membres de l'Action Française ont essayé de rentrer dans le bâtiment. D'après les commentaires des vice-présidents Kamel Chibli (sports) et Nadia Pellegifue (économie), l'intrusion a été assez violente.

Plusieurs personnes ont tenté de faire irruption dans l'assemblée. Ils avaient avec eu une banderole : "Islamo-gauchistes, traîtres à la France". Le service de sécurité du conseil régional les a empêchés de pénétrer dans l'hémicycle. Il n'y a pas eu de blessé.

Je condamne fermement cette action violente de la part de ces militants d'extrême droite. Les séances du Conseil régional sont un temps démocratique important qui engage la collectivité pour soutenir les habitants et les territoires. La violence et les agressions n'y ont pas leur place. (...) Face à l'extrême droite, je le répète : je ne lâcherai rien et ne cèderai à aucune pression, d'où qu'elle vienne. - Carole Delga dans un communiqué immédiat