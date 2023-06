Des militants écologistes accrochent une banderole géante sur la médiathèque de Toulouse

La police nationale et la police municipale n'ont pas tardé à rappliquer. Depuis 8h ce jeudi 1er juin, une banderole géante est accrochée en hauteur sur un bâtiment emblématique et très visible de Toulouse, la médiathèque José-Cabanis à Marengo, en bas des allées Jean-Jaurès et juste à côté de la gare SNCF.

"Forum zéro ambition, 100% Greenwashing, COP21 à COP26, cinq ans d'inaction et ça continue". © Radio France - Mathieu Ferrri

De nombreuses actions à Toulouse depuis deux ans

Sur cette banderole, on distingue le logo d'Exctiction Rebellion, un mouvement de désobéissance civile qui s'est déjà illustré de nombreuses fois à Toulouse : avec une banderole similaire sur le pont Saint-Pierre en mars dernier, récemment lors d'actions contre la future autoroute A69 entre Toulouse et Castres, ou encore en s'accrochant aux grilles de l'hôtel de Région. Ce sont eux aussi qui l'été dernier avaient dégradé des golfs près de Toulouse , accusés de consommer trop d'eau.

Ces militants dénoncent l'inaction des autorités en matière de lutte pour le climat. Sur la banderole de la médiathèque est plus clairement évoquée l'absence d'impact des différentes COP chaque année, la dernière, l a COP27 en Egypte en novembre dernier.

Extinction Rebellion cible plus spécifiquement un forum organisé par la TSE (Toulouse School of Economics) ces 1er, 2 et 3 juin, le "sommet Sauver le bien commun". Y participent des universitaires dont le Prix Nobel d'économie Jean Tirole, des associations, des élus et des responsables de grandes entreprises comme Amazon, les laboratoires Pfizer ou Pierre-Fabre.