Des militants haut-viennois de La France Insoumise demandent l'exclusion d'Adrien Quatennens

Il y a comme une odeur de fronde chez les Insoumis. Dans une tribune publiée ce lundi dans le quotidien La Monde, plus d'un millier de militants de LFI et de la NUPES demandent l'exclusion définitive du député Adrien Quatennens de leur parti, après sa condamnation pour violences sur son ex-compagne. Parmi les signataires de cette tribune figurent une dizaine de militants haut-viennois, soutenus également par la JUPES87, mouvement qui rassemble les jeunes de l'Union Populaire Ecologique et Sociale.

"On se pose la question de la sincérité des cadres du parti"

Alors que la direction de LFI a décidé de réintégrer Adrien Quatennens après seulement 4 mois d'exclusion et un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, ces militants voient dans cette décision un reniement des valeurs féministes de leur parti. "Nous avons l'impression que la partie féministe du programme ne vaut pas grand chose par rapport à un cadre du parti qu'il faudrait protéger" déplore, outré, Adrien Gatet, militant LFI en Haute-Vienne. "On se pose la question de la sincérité d'un certain nombre de responsables de premier plan au sein du parti, et ça pose problème à la génération qui est venue rejoindre Mélenchon en 2022" ajoute-t-il.

De leur côté, pour appuyer leur colère, les jeunes militants de la JUPES87 ont décidé de suivre la grève du militantisme : ils ne participeront plus à une action militante ou politique pour leur parti jusqu'à nouvel ordre.