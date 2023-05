Des militants La France Insoumise de la Vienne "fichés", ils portent plainte auprès de la CNIL

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a récemment reçu des courriers de militants de gauche poitevins. "Nous nous sommes rendus compte, auprès une manifestation contre la réforme des retraites que deux documents internes circulaient avec des informations sur nos vies personnelles et des commentaires très critiques", raconte Jason Valente, membre du Poitou Populaire, ex-LFI et ancien candidat de la Nupes aux législatives dans le Sud-Vienne. On peut y lire leur nom, prénom, candidatures politiques, affiliations syndicales et des remarques sur leur activités personnelles et familiales. Cette quinzaine de militants de la Vienne sont tous signataires d'une tribune demandant l'exclusion de Adrien Quatennens ( condamné pour des violences conjugales ) de La France Insoumise, en 2022 dans Le Monde .

ⓘ Publicité

Des plaintes et un "faisceau de preuves" contre le POI 86

Une vingtaine de lignes sont consacrées à Jason Valente. Il est décrit comme le co-animateur d'un groupe d'action inactif et excluant d'autres militants de conversations politiques qu'il modère sur les réseaux sociaux. L'ex-candidat et les autres "fichés" ont cherché à connaître les auteurs de ces documents circulants sur des conversations de la messagerie cryptée Telegram. "Il y a un faisceau de preuves, d'indices, qui nous pousse à penser que c'est le POI 86 (le Parti Ouvrier Indépendant de la Vienne) qui a rédigé ces textes. Ce groupe politique fait partie de LFI depuis la dernière élection présidentielle". Christophe Massé, membre du Parti ouvrier indépendant de la Vienne, dément et indique à France Bleu Poitou qu'il se réserve le droit de saisir la justice pour "accusation calomnieuse".

"On attend une réaction claire nette et précise de LFI"

"Il ne faudrait pas trop tarder non plus", estime Jason Valente qui rappelle avoir informé le parti il y a "25 jours environ" car plusieurs "fichés" sont toujours membres du parti de Jean-Luc Mélenchon. Ce lundi soir 8 mai, il y aurait à nouveau eu un débat avec Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI, et le POI. "Manuel Bompard a dit que c'était 'inadmissible', maintenant il faut les actes", ajoute le militant du Sud-Vienne.