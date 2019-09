Des militants LR de Corrèze ont suivi ensemble l'hommage populaire à Jacques Chirac

Des responsables et militants Les Républicains ont passé l'après-midi de dimanche ensemble à la permanence de Tulle, pour suivre à la télévision l'hommage populaire rendu à Jacques Chirac aux Invalides. Pour marquer le coup, ils ont aussi installé un musée éphémère sur l'ancien président.

Des responsables et militants LR de Corrèze regardent l'hommage populaire rendu à Jacques Chirac aux Invalides

Tulle, France

A l'entrée de la permanence LR du quai Baluze à Tulle, le décors est planté. Une grande photo de Jacques Chirac avec le slogan "Ici c'est la Corrèze". Sur une table, il y a une caisse de pommes pour le symbole et un registre de condoléances. Juste à côté, salle Michel Paillassou, la télévision était branchée sur une chaîne d'information en continue qui montrait les images de l'hommage populaire aux Invalides.

Un militant laisse un message dans le registre de condoléances à la permanence LR de Tulle © Radio France - Jérôme Ostermann

Gisèle Graffouillere, secrétaire de la 2e circonscription de la Corrèze, tenait à suivre cet hommage rendu à Jacques Chirac :"Nous sommes entre nous mais c'est bien se savoir aussi ce qu'il se passe à Paris. De voir cette ferveur envers ce Président qui a beaucoup compté pour les Parisiens mais aussi pour beaucoup de Corréziens et d'Aveyronnais qui habitent Paris. C'est comme une communion".

C'est un devoir de mémoire

Dans la permanence LR de Tulle, Renaud Guiral, secrétaire de la 2e circonscription, a aussi installé un petit musée éphémère avec de nombreux objets liés à Jacques Chirac (voir photos ci-dessous). Pour lui aussi, il était important de marquer le coup :"C'est un devoir de mémoire. Ça représente toute ma jeunesse, toute mon enfance, mes débuts en politique. C'est dur. C'est prenant."

L'ancien maire de Ladignac Jean-Pierre Vigier devant le musée éphémère à la permanence LR de Tulle © Radio France - Jérôme Ostermann

Jean-Pierre Vigier, l'ancien maire de Ladignac (1977-2002) a aussi fait le déplacement. A ses yeux, Jacques Chirac mérite le plus grand respect :"C'est un homme qui nous a aidé. Dans les communes. Pour les agriculteurs. Et c'était un rassembleur. Un homme d'Etat à qui on doit la reconnaissance de la nation."

Nombreux hommages à Jacques Chirac lundi en Corrèze

L'ancien maire sera entendu. En ce lundi de deuil national, les hommages vont se multiplier en Corrèze. Une minute de silence sera respectée à 12h à l’hôtel du département à Tulle où la cérémonie nationale sera ensuite retransmise dans l’amphithéâtre. Minute de silence et rassemblement à 12h également devant la mairie de Brive. Sur le parvis de la cité administrative à Tulle, ce sera à 15h.

De nombreux documents sur Jacques Chirac sont à voir à la permanence LR de Tulle © Radio France - Jérôme Ostermann

Tulle où une messe sera aussi donnée à la cathédrale par l'évêque monseigneur Francis Bestion à 18h30. D'autres hommages, spécifiques à la Corrèze, sont prévus tout au long du week-end prochain à la demande de la famille. Les détails ne sont pas encore connus. En attendant, des registres de condoléances restent à la disposition du public, notamment au musée du Président Jacques Chirac à Sarran, où comme dimanche, l'entrée sera gratuite ce lundi et sans interruption de 10h à 19h.