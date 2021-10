Des militants sarthois déjà sur le terrain pour récolter les parrainages en vue de la présidentielle

lls ont ciblé six ou sept communes de petite taille. De préférence avec des maires sans étiquette "qui n'auront pas de compte à rendre à une organisation politique", précise l'un d'eux. En cette après-midi pluvieuse de début d'automne, trois jeunes militants du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) prennent la route afin de tenter de récolter des promesses de parrainages pour leur candidat à la prochaine élection présidentielle, Philippe Poutou.

Leur méthode : plutôt que d'essayer de prendre rendez-vous et de jongler avec des emplois du temps chargés pour eux comme pour les élus, ils débarquent à l'improviste explique Thomas : "On va à la mairie en espérant trouver du monde avec qui discuter. Et s'il n'y a personne, dans les petits villages, on trouve souvent quelqu'un qui peut nous indiquer où habite le maire, du coup on va frapper à sa porte. Après, s'il veut discuter politique, des fois ça peut durer 20 ou 30 minutes. Et s'il ne veut pas, on n'insiste pas. De toute façon ce n'est pas en les forçant qu'on obtiendra leur signature !"

À Lucé-sous-Ballon, un village d'une centaine d'habitant, les militants ont déjà l'adresse depuis un premier passage au mois d'août. Ils retournent donc trouver Jean-Yves Letay, chez lui, en pleine séance de jardinage. Pas franchement surpris, ni même offusqué, le maire explique être déjà sollicité : "C'est mon quatrième mandat donc j'ai l'habitude, y compris de voir des gens venir chez moi. Là j'ai déjà reçu quelques sollicitations par mail, notamment des gilets jaunes, j'ai eu quelqu'un de chez Mélenchon au téléphone... Bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais donné de parrainage car comme c'est rendu public, ça bloque un peu les maires... Mais je reçois tout le monde, car il faut écouter tout le monde."

"Je ne vous dis pas non, je ne vous pas oui"

La conversation s'engage, notamment sur le climat, les services publics... Mais faute de temps, le maire propose de les recevoir une prochaine fois. "Je ne vous dis pas non, je ne vous pas dis oui non plus, mais je veux bien vous recevoir et discuter", conclut-il. Les militants repartent avec son numéro en poche et le sentiment d'avoir établi un bon contact. Mais il faudra donc revenir une troisième fois.

Direction Piacé, où la mairie est ouverte et le maire, Frédéric Denieul, présent. Toutefois, un peu occupé, il propose de les recevoir la semaine suivante. "Je découvre tout ça car je suis un jeune maire, explique-t-il, mais je ferai un premier tri, je recevrai peut-être deux ou trois formations et je donnerai mon parrainage à quelqu'un, car je pense que c'est un devoir."

Deux rendez-vous pris en deux visites, c'est un début de tournée plutôt positif pour Pete, un des militants : "C'est intéressant car on a rencontré des maires ouverts à la discussion pour approfondir donc on reviendra nous-mêmes, vu qu'ils connaissent nos visages... Et puis si tout va bien, on arrivera peut-être à avoir une signature sur les deux, on verra bien !" Il y a cinq ans, les militants du NPA avaient récolté une poignée de signatures en Sarthe, sur les 570 obtenues par leur candidat. Il reste du temps d'ici le 5 mars, date limite du dépôt des parrainage pour le premier tour du 10 avril 2022. D'autres formations ont également débuté leur tournée, notamment les soutiens d'Eric Zemmour, dont le comité se structure actuellement en Sarthe.