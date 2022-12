Des militants toulousains de La France Insoumise demandent l'exclusion d'Adrien Quatennens

Les militants de LFI et de la Nupes sont en colère et ils veulent le faire savoir. Ce lundi 26 décembre, plus de mille d'entre eux ont publié une tribune dans le journal Le Monde pour demander l'exclusion du député du Nord Adrien Quatennens. Parmi les signataires, trois sont répertoriés comme des Toulousains, militants ou des jeunes de la France Insoumise.

"Un véritable tsunami"

"Ce n’est pas seulement une vague de dégoût que nous avons ressentie après les déclarations officielles du mouvement, c’est un véritable tsunami", écrivent-ils. Il a ainsi été décidé, sans transparence ni concertation démocratique, qu’Adrien Quatennens pouvait réintégrer le groupe après quatre mois d’exclusion et un stage de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles." Le député du Nord, proche de Jean-Luc Mélenchon et figure montante de LFI, a en effet été condamné à quatre mois de prison avec sursis , le 13 décembre dernier, pour des violences sur sa femme. Il est donc exclu pour quelques temps, mais pour quelques temps seulement, et refuse de démissionner.

"Face à une atteinte décisive à nos valeurs féministes prônées au sein de notre programme L’Avenir en commun et à celui de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), nous appelons les militantes et militants à l’insoumission", disent les militants.