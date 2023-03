Réforme des retraites : des opposants déposent leurs poubelles sur la permanence du député Stéphane Travert

Un monticule de détritus et des effluves de lisier. La devanture de la permanence du député de la majorité Stéphane Travert, à la Haye-du-Puits, a été salie et taguée ce jeudi 23 mars dans la matinée par quelques dizaines de manifestants opposés à la réforme des retraites. La permanence était inoccupée et fermée.

ⓘ Publicité

La devanture de la permanence aux allures de déchetterie après le passage des manifestants. © Radio France - Esteban Pinel

Une action spectaculaire et symbolique à l'arrivée d'une longue opération escargot au départ de Cherbourg, sur la Nationale 13, puis sur la route entre Valognes et La Haye. Des dizaines de véhicules ont été pris dans le cortège, ne dépassant que rarement les 30 km/h.

Rassemblés devant la permanence, les opposants ont jeté leurs poubelles. Une initiative justifiée par un syndicaliste de Naval Group : "Les députés n'ont pas l'air d'avoir de poubelle pour jeter leur réforme. Donc, on leur apporte les nôtres"

Très vite, les ordures se sont amoncelées, sous le regard de plusieurs gendarmes mobilisés par précaution. Une manifestante a alors apporté une brouette chargée de bacs remplis de lisier, pour en jeter le contenu sur les murs et dans la boîte aux lettres, "un cocktail", dit-elle. "Le gouvernement se fiche de nous ouvertement. Le président met de l'huile sur le feu. Il cherche les débordements", ajoute cette habitante.

Au-delà de ces considérations politiques plus nationales, l'action du député manchois Stéphane Travert est décriée. Un participant à l'opération escargot rappelle le glissement de l'élu, du Parti socialiste vers la majorité d'Emmanuel Macron : "c'est une girouette. Il pense à sa carrière politique". Les manifestants lui reprochent des absences, localement, et un manque d'écoute.

La rupture semble consommée entre le député et une partie des habitants de la circonscription, même si devant la permanence, un passant regrettait toutefois les salissures et espérait une reprise "du dialogue, en mettant tout le monde autour de la table". Les poubelles et les pétards laissaient mesurer le gouffre séparant ce vœu et la réalité sociale du moment.