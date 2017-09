Des panneaux "Grand Est" à la place de "Région Lorraine" au bord des routes

Des panneaux routiers relancent le débat sur la fusion des régions. Les panneaux des anciennes régions Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne doivent être démontés au bord des routes, pour laisser place à des panneaux Région Grand Est, c'est la loi.

Cela coûtera environ 150.000 euros au conseil régional, tous les panneaux routiers qui indiquent les régions Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne doivent être remplacés, c’est une obligation légale. Ils seront remplacés par des panneaux Région Grand Est.

Les futurs panneaux routiers de la région Grand Est. -

Et pour atténuer les susceptibilités, le conseil régional implantera juste derrière des panneaux pour préciser que nous sommes en Lorraine, en Alsace ou en Champagne-Ardenne, des panneaux marron qui font référence au patrimoine.

Les panneaux qui seront posés juste derrière les panneaux Région Grand Est. -

Mais cette disparition des panneaux Région Lorraine laisse un goût amer à certains, en Alsace mais aussi en Lorraine, comme à ces Messins, Alfred et Josiane : "ça ne nous plait pas, Grand Est ça fait trop neutre, tellement vague et impersonnel alors que Lorraine c’est Lorraine. Grand Est, ça ne veut pas dire grand-chose, ça désigne juste l’Est de la France, ça fait moins accueillant si on lit ce panneau au bord de la route".

Des resistances d'un autre âge - Patrick Thil, conseiller régional LR

Le conseiller régional LR de Metz Patrick Thil leur répond. Il appartient à la majorité régionale : "ces résistances me paraissent d’un autre âge. Quand un maire change le nom d’une rue, on n’en parle pas autant. Et puis, la région Grand Est est en retard dans le changement des panneaux routiers. Les autres régions l’ont déjà fait depuis un an pour certaines".

Et pourquoi pas des autocollants ? Laurence Burg, conseillère régionale FN

Quant à la facture estimée à 150.000 euros, cette somme choque la conseillère régionale FN, Laurence Burg : "on nous avait dit que la fusion des régions permettrait de faire des économies. Et quand je vois cette dépense, je me dis que l’on pourrait coller des autocollants Grand Est sur les panneaux actuels, juste en dessous du nom des régions historiques". Mais Patrick Thil lui répond que ce n’est pas autorisé par la loi, "il faut un vrai panneau avec seulement marqué Région Grand Est".

Cette question des panneaux sera débattue le 22 septembre au conseil régional à Strasbourg.