Sécheresse : des parlementaires s'allient pour "enquêter" sur la reconnaissance de catastrophe naturelle

Avec plusieurs étés de sécheresse, certaines maisons nordistes se fissurent, mais sans la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, pas d'indemnisation. Alors plusieurs parlementaire s'associent pour que cette déclaration soit faite plus rapidement.

Nord-Pas-de-Calais, France

Seuls deux foyers sur quarante-deux ont été reconnu catastrophe naturelle dans la métropole lilloise. C'est le constat que dresse Vincent Ledoux, député "Agir" de Tourcoing, sur France Bleu Nord le 21 octobre. Avec d'autres parlementaires, il se mobilise pour venir en aide aux propriétaires nordistes dont les maisons sont fissurées par la sécheresse.

"C'est une souffrance morale et un gouffre financier" pour les sinistrés, rappelle l'élu. Certaines personnes doivent engager des travaux dont la facture dépasse les 100 000 euros, et ne peuvent être indemnisées par l'assurance sans ce statut.

Avec ses collègues parlementaires, ils vont "enquêter" pour comprendre le processus de reconnaissance de catastrophe naturelle. Actuellement, "ce sont des critères techniques et scientifiques [...] et c'est tout ce système que nous allons tenter de critiquer. Si sur le terrain on reconnait une catastrophe naturelle il faut qu'il y ai compensation."