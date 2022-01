Des Périgourdins s'engagent pour la Primaire populaire avant l'élection présidentielle

Ils sont 120.000 inscrits sur internet pour choisir un candidat unique pour la gauche à l'élection présidentielle. Désormais il y a sept candidats dans cette primaire populaire avec ce samedi l'officialisation de la candidature de Christiane Taubira, l'ancienne garde-des-sceaux.

Sept candidats à cette primaire populaire

A Périgueux, une section locale pour cette primaire populaire a été montée pour informer les Périgourdins. Des citoyens et des membres du parti radical de gauche se sont retrouvés ce samedi 15 janvier près du rond-point Yves Guéna avec un stand pour donner les infos pratiques aux passants comme Thibault. Le jeune homme ne sait pas pour qui il va voter en avril prochain, il y a trop de candidatures à gauche dit-il et sans une candidature commune "on va nulle part". Il est mitigé sur l'annonce de la candidature de Christiane Taubira "c'est une bonne nouvelle mais cela fait une candidature de plus et donc une dispersion de plus".

Un vote en ligne entre le 27 et le 30 janvier

Claire est également venue s'informer sur cette primaire populaire, la jeune femme craint qu'aucun candidat de la gauche ne soit présent au second tour. Elle compte participer à ce vote pour inciter les candidats à se réunir. Nina Valet-Narjou et Pierre Ouzeau sont les deux organisateurs de ce comité périgourdin pour la primaire populaire. Ils sont soutenus par le Parti radical de Gauche. Pour Nina Valet-Narjou, comme les candidats de la gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour une candidature commune, il faut que les citoyens fassent leur choix. "Peu importe que Christiane Taubira soit candidate ou non, peu importe le nombre de candidats à cette primaire populaire, ce qui compte c'est que les gens fassent un choix pour avoir une candidature commune et qu'on n'ait pas à choisir entre la peste et le choléra à l'élection".

Une primaire pour faire pression sur les candidats de gauche

Les personnes qui s'inscrivent sur internet pour cette primaire populaire doivent le faire avant le 23 janvier prochain. Ils devront voter et choisir parmi les sept noms entre le 27 et le 30 janvier sur internet. Si Christiane Taubira s'est engagée à respecter le résultat de cette primaire populaire, ce n'est pas le cas ni de Yannick Jadot, le candidat EELV, ni de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Anne Hidalgo, la candidate socialiste, qui a milité un temps pour cette primaire populaire a finalement renoncé.