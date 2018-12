Des personnalités bretonnes lancent une consultation sur les mobilités en Bretagne

Bretagne, France

Ils viennent de plusieurs horizons politiques. Régionalistes ou tout simplement engagés, ces personnalités bretonnes vous interpellent directement sur les mobilités. "Parlez-nous de transports" est le nom de l'initiative.

Dans le contexte de la mobilisation des gilets jaunes, cette initiative "transpartisane" espère fédérer les bretons autour de la question des transports du quotidien en leur permettant de donner leur avis directement.

Les signataires écrivent, entres autres :

La flambée de colère qui a suivi celle des carburants est le symptôme d’un pays en souffrance. Le prix du carburant augmente, en particulier le diesel. Le gouvernement encourage cette hausse en augmentant les taxes. Nous comprenons la révolte des uns et l’envie de bloquer le pays des autres. La situation est injuste pour tout ceux qui sont condamnés à utiliser leur voiture dans un monde qui a été modelé pour son usage.

Toutefois, nous savons que le changement climatique impose des décisions rapides et des changements profonds de nos modes de production, de consommation et plus largement de vie. Nous savons également que le prix du carburant, ne serait-ce que par l'effet de sa raréfaction, devrait mécaniquement augmenter à l'avenir. Il est urgent de nous y préparer. Nous pensons que cette colère reflète aussi une fracture territoriale entre des populations qui peuvent se passer de voitures et les autres.