Quelles perturbations prévoir en marge de la venue d'Emmanuel Macron à Clermont-Ferrand ?

Clermont-Ferrand, France

Transports en commun, stationnement, interdiction de manifestation... Un dispositif de sécurité exceptionnel est mis en place pour la venue du Président de la République ce vendredi en fin d'après-midi à Clermont-Ferrand, au siège du journal La Montagne.

Stationnement

La préfecture a tracé un périmètre d'interdiction de stationnement autour de la place du premier mai et de la préfecture, jusqu'à minuit. Le détail des interdictions de stationnement :

De 6 heures à minuit : place du 1er Mai sur la totalité du parking public

De 12 heures à minuit : rue de Chanteranne, rue Serge Gainsbourg, rue du Clos-Four et rue Entre les deux villes

De 8 heures à minuit : rue Georges Clemenceau et boulevard Desaix dans le sens Hôtel- Dieu - Préfecture (côté impair)

Et de 12 heures à minuit la circulation sera interdite rue Serge Gainsbourg, rue du Clos-Four et rue Entre les deux villes.

Transports en commun

La T2C aussi sera perturbée. Pas de desserte de la place du 1er mai et de l'arrêt Clos Four. Le détail des lignes impactées :

Ligne A du tramway

Ligne de bus 3, 4, et 28

La navette du panoramique des Dômes

Interdiction de manifester

Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, la préfète du Puy-de-Dôme, a également tracé un périmètre d'interdiction de manifestation. Il s'applique de 6 heures à minuit dans la zone tracée en rouge (voir carte ci-dessous).

En rouge, la zone d'interdiction de manifestation, ce vendredi.

Malgré l'interdiction de manifester, les syndicats CGT, FO et les gilets jaunes ont quand même prévu de se rassembler sur la place du 1er mai, ce vendredi, pour exprimer leur désaccord envers la politique du Président Macron. "On verra où on peut aller", soupire Frederic Bochard du syndicat FO, "mais on maintient notre venue."