Des policiers mènent une opération de "non-contravention" à Woippy

"_Inutile de vous déranger, vous ne serez pas verbalisé_s" , voici le message qu'ont délivré ce mardi des policiers de Woippy aux automobilistes déja affairés à fouiller dans leurs affaires pour brandir leur attestation de déplacement obligatoire.

Avis de non-contravention

"Comme nous ne sommes pas soutenus, que nous sommes lynchés, on ne fait plus rien. Plus de prise d'initiatives, plus de verbalisations", déclare le gardien de la paix aux conducteurs un brin déroutés, avant de leur souhaiter " de bonnes fêtes de fin d'année " .

Vendredi, le Président avait reconnu l'existence de "contrôle au faciès" exercés par la police dans une interview accordée au média en ligne Brut. Ces propos ont suscité une vive réaction dans les rangs des forces de l'ordre, par la voix de leurs différents syndicatifs représentatifs comme Alliance ou Unité SGP. Ces derniers avaient appelé les policiers à cesser les contrôles d'identité en signe de protestation.

"Je ne pensais pas du tout que c'était par rapport à ça. Surprise de ce qu'ils m'ont dit ? Non, je peux les comprendre .. " confie l'une des automobilistes. D'autres affichent leur soutien plus ouvertement : " Je suis d'accord avec leurs revendications, on a besoin d'eux "

On sent que le Président change d'avis en fonction de l'opinion publique - Alexandre Confente, policier

Geoffrey Tadiello fait partie des gardiens de la paix qui mènent ce contrôle. Cette opération symbolique lui permet d'aller au contact du public : " On distribue ce petit papier, un avis de non-contravention, pour nouer le dialogue avec eux, échanger sur des thèmes d'actualité et leur dire que nous ne voulons pas prendre la population en otage, ce n'est pas notre but. On continue de répondre aux appels 17 et d'intervenir, mais nous ne prenons plus d'initiatives."

Pour Alliance, une police républicaine

" Les déclarations du Président stigmatisent la police " pour David Ghisleri, responsable régional du syndicat Alliance en Lorraine : " La police ne choisit pas sa criminalité : elle subit la violence plus qu'elle ne la provoque ", ajoute-t-il.

Face aux accusations de racisme , il oppose qu'aucune donnée statistique ne permet de démontrer que les gens de couleur ont plus de risques que les autres de se faire contrôler par la police en France.

La police n'est pas responsable de la ghettoïsation des quartiers - David Ghisleri, syndicat Alliance

L'annonce ce mardi par le Président Emmanuel Macron de la tenue d'un Beauvau de la sécurité en Janvier n'y change rien : " On en a un peu ras le bol des effets d'annonce. Ce qu'on voudrait c'est des actes forts, comme l'anonymisation des procédures, la protection fonctionnelle des policiers, un observatoire de la réponse pénale. Toutes ce choses là, qui tardent à venir, cela renforce le malaise dans nos rangs. " conclut David Ghisleri.