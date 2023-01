Des projets artistiques éphémères dans la tour d'Assas à Montpellier avant sa destruction

Des projets artistiques éphémères se mettent en place à la tour d'Assas, immeuble emblématique dans le quartier de la Mosson, à Montpellier. Elle sera détruite progressivement à partir de septembre 2023. D'abord il y aura une phase de désamiantage puis au bout d'un an, une phase de grignotage pour la démolir petit à petit.

ⓘ Publicité

Ce mardi, la métropole de Montpellier, a annoncé les projets artistiques retenus pour la tour d'Assas dans le cadre des " permis d'imaginer" , des projets temporaires afin d'occuper des locaux vides.

Une fresque et des ateliers artistiques

Le premier projet "Souffles" est une fresque inspirée de la mémoire des habitants du quartier affichée sur la façade de l'immeuble d'avril à septembre 2023. "Il s'agit d'une fresque évolutive qui changera avec le temps, qui va être ni peinte ni collée. On va utiliser d'autres types de supports" explique l'artiste plasticien montpelliérain AI Sticking. Lui, Nourdine Bara et l'association I.PEICC veulent récolter un maximum de témoignages : "Il s'agit avant tout de ressasser la mémoire des anciens habitants de la création de la tour en 1969 jusqu'à aujourd'hui."

Le deuxième projet : des artistes vont mener des ateliers photo, vidéo, costume, écriture, création d'un clip avec des habitants du quartier. Le résultat de ces ateliers sera présenté lors d'un vernissage au 22eme et dernier étage de la tour le 7 mai 2023. Une traversée funambule entre un immeuble et la tour d'Assas sera organisée ce jour là. "L'idée de cette traversée funambule, c'est d'être le résultat d'un très long travail de médiation sur le territoire. Toute la matière qu'on aura récoltée sera présentée à cette occasion. Dans un appartement, par exemple, on imagine complètement laisser les enfants dessiner quel sera le quartier de demain" raconte Laurie Quersonnier de la coopérative Créature.s Créatrice.s.

Laurie Quersonnier de la coopérative Créature.s Créatrice.s , Al Sticking et Michael Delafosse. © Radio France - Morgane Guiomard

Parmi les autres projets : la création d'un podcast avec le témoignage de 40 personnes qui ont vécu dans la tour d'Assas par l'association Kaina Tv ou encore l'écriture de saynettes théâtrales pour raconter l'histoire de la tour avec les associations Costumotek et la Niak Compagnie.

Une démolition progressive

Des projets artistiques éphémères pour mettre en avant la mémoire de ceux qui ont connu ou habité dans la tour d'Assas avant sa destruction. Sauf que, pour le moment, 4 familles y vivent toujours et ne veulent pas en partir.

Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole assure que la démolition aura lieu dans tous les cas. "Depuis que je suis maire, j'ai dit que la Tour d'Assas avait vocation à disparaître. Je connais des habitants qui me disent que cette destruction a été promise en 2010, en 2015, en 2020. Ils n'ont rien vu venir. Alors moi, ma résolution est totale."

79 familles ont quitté les appartements de la tour et ont été relogées. Et pour les quatre dernières qui ne veulent pas partir ? "La règle est simple, on leur fait trois propositions. Sinon, il y aura une éviction parce qu'il faut que ce projet avance. On accompagne les familles dans le respect du droit, mais les choses se feront" assure Michael Delafosse.

Infos pratiques

Pour témoigner, partager un souvenir lié à la tour d'Assas, il faut envoyer un mail à souffles@ipeicc.com ou appeler au 06 27 02 22 72.