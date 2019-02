Des propos sexistes lancés à une élue pendant le conseil municipal de Marseille

Marseille, France

En fin de matinée Lydia Frentzel, élue écologiste des quartiers nord de Marseille prend la parole. Elle attaque le Rassemblement national et lui lance qu’elle le verrait dans les 13e et 14e arrondissements. Elle se fait interrompre par le sénateur d’extrême droite et ancien maire du secteur, Stéphane Ravier. Il lui répond : "Même hôtel, même heure" en ajoutant "avec un clin d’œil, à l'Hôtel de Ville". Lydio Frentzel le traite alors de "grosse merde".

Ces propos du sénateur ont choqué la quasi-totalité des élus, dont Martine Vassal, la présidente du département. Stéphane Ravier a écopé d'un rappel au règlement du conseil municipal par le maire. Jean-Claude Gaudin, un peu hésitant pendant cet incident, a laissé le président des élus du groupe Les Républicains le demander officiellement. La séance a été écourtée. Stéphane Ravier et Lydia Frentzel vont déposer plainte l'un contre l'autre.

Au final, près d'une demi-heure d'échanges assez violents dans l'hémicycle et les débats importants autour de l'habitat indigne, du partenariat public privé sur les écoles ou encore sur le stade Vélodrome éclipsés.

