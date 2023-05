Joris Hébrard s'explique après sa réélection : "Des raisons personnelles à mon retour au Pontet"

Joris Hébrard a été réélu jeudi 4 mai à la tête de la ville du Pontet . Déjà maire de 2014 à 2022 avant de devenir parlementaire, celui qui est toujours député Rassemblement National de la première circonscription du Vaucluse, s'est justifié sur retour. Il évoque des raisons personnelles.

Dix membres de votre majorité ont voté blanc jeudi lors du scrutin pour votre réélection. C'est loin d'être un retour triomphale.

On va dire que c'est le résultat qui compte. Moi, j'interprète ça comme un mouvement d'humeur de certains de mes élus qui m'ont vu revenir un peu vite, certes, mais j'ai quand même confiance en mon équipe. Il reste trois ans de mandat. Donc on aura une petite explication entre nous. Mais voilà, ça restera une affaire interne.

Vous vous attendiez à autre chose ?

Il n'y a pas eu de candidature opposée à la mienne. J'étais le seul en lice, donc il y avait aucun risque. J'interprète ça comme un signal aussi pour moi. Me remettre en question et aller plus vers les gens de mon équipe parce que visiblement, je n'ai pas été compris. Moi, j'ai envie de comprendre. J'ai envie que ça avance pour Le Pontet, donc il reste trois ans pour ça et je sais qu'on va y arriver.

Vous avez encore ce matin la double écharpe : député et maire. C'est un choix de raison de redevenir le premier élu de la ville ?

Vous savez, il y a aussi le fait que d'un point de vue personnel, c'est un mandat qui vous engage énormément. Et et d'un point de vue familial aussi, ça peut devenir très compliqué. Ensuite, quand on est dans l'action de terrain, on a une efficience, une efficacité et une capacité à agir sur le quotidien de ses concitoyens qui est beaucoup plus fort. Et oui, ça manque forcément.

Votre retour est-il lié au blâme reçu suite à l'inauguration d'une mosquée au Pontet ?

Pas du tout, même si d'un point de vue temporel, ça peut y ressembler, ce n'est pas du tout ça puisque les raisons, on va dire, sont essentiellement familiales. J'ai 41 ans et j'ai encore des choses à faire avec ma famille. Après, pour l'histoire du blâme, c'est une différence entre l'action d'un élu local qui est proche de sa population et qui va aux invitations des gens mais qui contredit la ligne du parti. La ligne du parti n'était pas la même que cette action de terrain.

Vous comprenez la réaction de Marine Le Pen et ce blâme ?

Je comprends, d'un point de vue de la rigueur de la ligne politique que le parti s'impose.

C'était une erreur de votre part ?

C'est une erreur pour un député du Rassemblement national, mais pour un élu local, ce n'est pas une erreur. Il y a des gens qui trouvent que j'ai raison, d'autres pensent que j'ai tort. Ça dépend à quel niveau on se place au niveau de l'analyse. Moi, ce que j'entends sur le terrain n'est pas la même chose que j'entends à Paris. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a désiré m'exclure du Rassemblement national ou quoi que ce soit.

Donc vous restez au Rassemblement national ?

Bien sûr, oui, parce que c'est le parti qui est le plus à l'écoute des Français et je l'ai vu au Parlement. C'est le parti qui défend le mieux les intérêts des Français sans sectarisme.

Cette idée ne vous a jamais traversé l'esprit ?

Non. Je ne suis pas du genre à partir au premier coup de vent ou quoi que ce soit. Je quitte Paris, certes, mais la circonscription reste au Rassemblement national avec ma suppléante.