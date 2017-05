Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Martine Aubry lancent un nouveau mouvement "humaniste"

Après l'élection d'Emmanuel Macron, plusieurs tentatives de recomposition de la gauche sont en marche. Ce mercredi, Anne Hidalgo, Martine Aubry, Christiane Taubira et de nombreux élus, artistes et intellectuels lancent le mouvement "Dès demain". Benoît Hamon,lui, lancera son mouvement en juillet.

Après l'élection d'Emmanuel Macron, la gauche issue du Parti socialiste tente de se recomposer. Anne Hidalgo, Christiane Taubira, martine Aubry et de nombreux artistes et intellectuels ont annoncé ce mercredi la naissance d'un nouveau mouvement, "Dès demain". Benoît Hamon, défait au premier tour de l'élection présidentielle, a également annoncé vouloir lancer un mouvement "transpartisan" au premier juillet.

"Dès demain", avec 160 élus, artistes et intellectuels

Les maires socialistes de Paris et de Lille, Anne Hidalgo et Martine Aubry, l'ex-Garde des Sceaux Christiane Taubira, des intellectuels et artistes, ont lancé mercredi de mouvement "Dès demain". Dans une tribune publiée dans le Monde, 160 signataires appellent leurs concitoyens à un "sursaut", en annonçant le lancement de ce "grand mouvement d'innovation pour une démocratie européenne, écologique et sociale, intitulé Dès demain".

Je lance aux côtés de 200 personnalités d'horizons variés un appel pour refonder la politique en France. #DèsDemain https://t.co/RHf8v6laTU — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 10, 2017

Yann Arthus-Bertrand, Patrick Pelloux et Jacques Higelin

Parmi les signataires de la tribune, des personnalités politiques comme Guillaume Balas et Mathieu Hanotin, proches de Benoît Hamon, Marylise Lebranchu ou André Laignel, le photographe et militant écologiste Yann Arthus-Bertrand, la philosophe Dominique Méda, le chanteur Jacques Higelin ou l'humoriste Christophe Alévêque. L'urgentiste Patrick Pelloux, le comédien Yassine Bellatar, mais aussi Frank Jensen, le maire de Copenhague, la capitale du Danemark, ont aussi rejoint le mouvement et figurent sur l'appel du mouvement relayé sur Facebook.

Il faut libérer notre avenir français et européen de la catastrophe environnementale, de la casse sociale, de la faillite démocratique, de l'abandon des valeurs républicaines"

"Ce n'est pas la création d'un courant, d'un parti. Il s'agit de fédérer autour de valeurs communes, de travailler sur le temps long, de se fonder sur la société civile,", a indiqué l'entourage d'Anne Hidalgo. L'Europe et la France sont "menacées par le face-à-face entre ceux qui prônent la dérégulation et ceux qui misent sur la démagogie pour renverser la table", écrivent-ils. "Ce sont les citoyens engagés qui relèveront à la fois localement et globalement les grands défis auxquels est confrontée l'humanité", ajoutent les signataires en parlant de "libérer notre avenir français et européen de la catastrophe environnementale, de la casse sociale, de la faillite démocratique, de l'abandon des valeurs républicaines".

Benoît Hamon lancera son mouvement "transpartisan" en juillet

De son côté, Benoît Hamon a annoncé ce mercredi qu'il lancerait le premier juillet un mouvement "large, transpartisan", afin de "reconstruire la gauche", sans pour autant quitter le Parti socialiste.

"Le 1er juillet, je lancerai un mouvement, large, qui s'adressera aux hommes et aux femmes de gauche, citoyens, pour être en situation de penser les suites que nous pouvons donner à ce travail que nous avons commencé lors de la campagne présidentielle, un travail sur ces idées nouvelles", a déclaré sur France Inter le candidat du PS arrivé cinquième au premier tour de la présidentielle, avec 6,4% des voix.

Rassembler toutes celles et ceux qui veulent aujourd'hui contribuer à ce que la gauche renaisse" - Benoît Hamon

Ce mouvement, qui n'a pas encore de nom, pourra rassembler "toutes celles et ceux qui veulent aujourd'hui contribuer à ce que la gauche renaisse", a précisé Benoît Hamon.