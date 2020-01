Municipales à Sète: des soupçons de procurations forcées visent l'équipe du maire sortant

Une partie de l'opposition sétoise dénonce des irrégularités graves de ce scrutin, dans les îles notamment. Mais ni l'opposant et ex maire François Liberti n'y voit lui une grave crise de démocratie.

François Liberti, ex maire PC de Sète et toujours militant, dénonce de graves irrégularités dans l'organisation des prochaines municipales

Sept semaines à Sète avant le scrutin, la campagne se teinte de suspicions. Dans cette ville où le maire sortant François Commeinhes brigue un quatrième mandat, son prédécesseur communiste François Liberti dénonce, témoignages à l'appui, des procurations forcées au bénéfice de l'actuelle majorité. Toujours élu au conseil municipal, il vient de saisir le service en charge des élections, ainsi que le Procureur de la République de Montpellier et compte bien mettre le dossier sur la table en commission de contrôle des listes électorales, qui se réunit ce 31 Janvier.

"Pratiques mafieuses et d'un autre temps"

François Liberti accuse ainsi une personne se présentant comme proche de l'actuel maire, de démarcher des habitants pour leur soutirer des pièces nécessaires à l'établissement de procurations pour le vote des municipales. "Pratiques mafieuses et d'un autre temps" dit celui qui soutient aujourd'hui la liste citoyenne Alternative Sétoise. "J'ai déjà connu ça en 2008, je ne peux pas laisser faire."

Un emploi contre des voix

L'une des témoins que France Bleu Hérault a rencontrée s'appelle Louise. Veuve, mère célibataire âgée d'une cinquantaine d'années et locataire de HLM dans le centre ville. Elle raconte ce jour récent où une vieille connaissance se présente à sa porte et lui propose un marché : un emploi pour sa fille à la cantine municipale, si (et seulement si) elle trouve des amis prêts à céder leur procuration. Elle accepte, "sans vraiment se rendre compte" dit-elle aujourd'hui. Elle va trouver deux autres photocopies de carte d'identité à délivrer à "son vieil ami. Et aujourd'hui je réalise à quel point j'ai été cruche. Je n'aurais pas dû faire ça."

Quel intérêt d'une telle démarche?

Boules puantes de campagne ou véritables irrégularités? La mairie assure en tout cas ne pas être au courant de telles pratiques. "Je n'en ai jamais entendu parler" précise Anne Goudou, directrice générale adjointe des services, qui rappelle que l'on peut résilier une procuration ou même se présenter au bureau de vote le jour j. Mais ça Louise ne le savait pas. Elle pensait avoir été privée de sa voix définitivement.