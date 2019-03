Des stations de ski de Savoie appellent à une manifestation anti-Brexit en gare de Bourg-Saint-Maurice

Bourg-Saint-Maurice, France

Michel Giraudy le maire de Bourg-Saint-Maurice a prévu les pancartes : "We love you !" "No Brexit !"

Les stations de ski de Savoie manifestent contre le Brexit ! Plus précisément les stations de Tarentaise et de Haute Tarentaise, à l'initiative de Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs.

Goodbye ! See you soon !

Le 6 Avril, en gare de Bourg Saint Maurice, une délégation va dire "Goodbye !" au dernier Eurostar de la saison (départ pour Londres à 9 h 34). Manifestation anglophile, anti-Brexit.

Le programme par Michel Giraudy en chanson Copier

Café et croissants offerts aux 400 voyageurs dès 7 heures du matin. Musique sur le quai de gare avec les hymnes britannique, français et européen. Sans oublier une chanson de Véra Lynn à laquelle tient beaucoup le maire de Bourg. Durant toute la saison hivernale, tous les week-ends, l'Eurostar pousse jusqu'à la Savoie, au pied des Alpes.

Les Britanniques sont de loin la colonie étrangère la plus importante chaque hiver dans nos stations de ski. Ils sont 500.000 chaque hiver en vallée de la Tarentaise. Val d’Isère, Tignes, Villaroger, Les Chapelles et Sainte-Foy, les autres stations, ont rejoint le mouvement lancé par le maire de Bourg Michel Giraudy

Un cri du coeur pour les Anglais dans l'Europe

Michel Giraudy ne nie pas les inquiétudes économiques liées au Brexit. Mais il est surtout abasourdi par cette désunion. Avec le Brexit, il faudra construire un poste de douane dans la gare de Bourg-Saint-Maurice. "C'est inimaginable ! Ça ressemble à une fake-news ! A un canular ! Mais, non, on peut encore se séparer aujourd'hui en Europe. J'ai peur que nos petits-enfants ne se souviennent pas de ce que nous étions sans l'Europe. Nous avons réussi la plus belles des choses, l'union et nous reconstruisons des douanes !"