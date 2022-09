Violences faites aux femmes : l'écologiste Eliane Romani réagit aux accusations contre Julien Bayou

Invitée de la matinale de France Bleu Lorraine ce mercredi 21 septembre, Eliane Romani, la cheffe de file du groupe Europe Ecologie les Verts (EELV) à la région Grand Est, a réagi à la polémique qui secoue son parti en ce moment.

Le co-président d'EELV à l'Assemblée nationale, Julien Bayou, a été mis en retrait de ses fonctions après que son ex-compagne ai saisi la cellule du parti, signalant avoir été victime de violences psychologiques.

La cellule interne du parti fait son travail et nous appliquerons ses conclusions" - Eliane Romani, cheffe de file du groupe EELC à la région Grand Est

"Des violences faites aux femmes, on en trouve dans tous les milieux et heureusement on en entend parler parce que la parole des femmes se libère", affirme Eliane Romani. Avant de poursuivre : "la cellule interne fait son travail et les conclusions qui seront les siennes nous les appliqueront".

Vive opposition à tous les projets d'A31 bis

Concernant le dossier de l'A31 bis, la cheffe de file du groupe Europe Ecologie les Verts s'oppose au projet de nouveau tronçon entre Richemont et la frontière avec le Luxembourg. Aucun des quatre tracés n'est satisfaisant selon elle : "il est urgent de développer les transports en commun". Eliane Romani veut aussi revoir les habitudes pour désengorger la route, en misant notamment sur le télétravail.

Une concertation publique doit s'ouvrir prochainement pour interroger les usagers sur leurs préférences en termes de tracé de ce procès d'A31 bis.