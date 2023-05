Désaccord politique et agression physique : la maire de Vandelans quitte ses fonctions

C'est une information France Bleu Besançon. La maire de Vandelans, commune de 100 habitants en Haute-Saône Lou Bailly-Biichlé a quitté ses fonctions . L'édile a reçu un courrier du préfet ce mercredi qui accepte sa décision. La maire évoque des désaccords profonds avec un conseiller municipal. Et affirme avoir été victime d'une agression au couteau de la part d'une habitante du village avec son adjoint.

Des élus comme "bouc-émissaire"

"Très rapidement dans l'équipe il y a eu une personne qui n'était pas très à l'aise avec le fait que je sois maire. Cette personne m'a très vite fatiguée. On voulait travailler autrement, mettre la population au cœur de la commune, mais très vite les intérêts personnels sont entrés en jeu", commente Lou Bailly-Biichlé.

La maire effectuait son premier mandat. Élue en 2020, elle a pris la décision de quitter ses fonctions dès décembre 2022. "La fonction devenait juste un travail administratif, de gestionnaire (...) cette opposition, cela m'a coupé dans mon élan", admet-elle avec regrets. "La relation avec la com'com nous a aussi beaucoup pesé. Il y avait un côté méprisant de la commune qui n'a pas de sous", renchérit l'édile.

Mais un fait intervient après sa décision de démissionner. Il y a quelques semaines dans les locaux de la mairie, elle et son adjoint ont fait l'objet d'une agression physique. "Une habitante, une locataire d'un des logements de la commune est venue nous agresser au couteau. Elle ne nous a pas touchés mais elle nous a tenu par le col, moi et mon adjoint (Cédric Grangeot, ndlr). Cela a été un sacré choc", explique Lou Bailly-Biichlé.

Selon l'édile, cette locataire ne paie pas son loyer depuis deux ans et quand Enedis est venu lui couper l'électricité, elle s'en est prise à l'élu et à son adjoint. "Elle nous a identifié à celui ou celle qui lui louait le logement. Mais elle a déjà été agressive avec nous, on a déjà reçu des courriers. Il faut bien des cibles, des bouc-émissaire, pour l'instant ce sont les élus. C'est une mode. Mais ce qui s'est passé a juste confirmé le fait que je voulais arrêter d'être maire", conclut Lou Bailly-Biichlé.