Désarmement d’ETA : pour la sénatrice Espagnac, « La force du pays basque, c’est le collectif »

« Aujourd’hui, le Pays Basque commence à être en paix. » La sénatrice Frédérique Espagnac revient en ce lundi sur France Bleu Pays Basque sur ce 8 avril 2017. Un samedi qui restera dans l’histoire du Pays Basque. Retrouvez ici ses principales déclarations.

Désarmement d'ETA ... le jour d'après ! Qu'écrire sur cette nouvelle page de l'histoire du pays basque et par quoi commencer aussi ?Ce samedi 8 avril 2017, 8 caches d'armes ont été vidées dans les Pyrénées Atlantiques. Parallèlement, entre 7 et 20.000 personnes se sont rassemblées à Bayonne pour demander la paix. Aujourd'hui les dossiers sont nombreux. Frédérique Espagnac est l'invité du jour de France Bleu Pays Basque.

1 - Ce samedi 8 avril, une journée Historique

« C’est enfin la page du désarmement qui se tourne. Il y aura une suite tôt ou tard ... une dissolution… » en tout cas, Frédérique Espagnac l’appelle de ses vœux.

2 - La genèse de l’opération de ce 8 avril

« En 3 mois, depuis l’affaire Louhossoa, (l’arrestation de 5 personnes en train de neutraliser des armes d’ETA dans une maison), la position du gouvernement a évolué. C’est le moment clé. C’est à partir de ce mouvement là que ça bouge, grâce au courage des 5 « artisans de la paix ». L’arrivée de Bruno le Roux au gouvernement a changé la donne. La première personne qui a accepté d’entrer dans la discussion c’est Bruno Le Roux (alors nommé ministre de l’intérieur NDLR), insiste l’élue.

Le 20 février 2017, à Malaga, Bruno le Roux a annoncé qu’une proposition avait été faite de désarmement sans contrepartie et sans condition. La France disait alors clairement qu’elle entrait dans une phase de discussion.

Il aurait absurde que la France reste silencieux pendant 5 ans. L’opération a été validée par François Hollande, le chef de l’Etat et Bernard Cazeneuve, le premier ministre ». Frédérique Espagnac le confirme sur France Bleu Pays Basque et tient à rendre hommage à Eric Morvan, le préfet des Pyrénées Atlantiques qui a organisé cette opération localement et nationalement. Sans lui les choses ne se seraient pas passées de cette manière

3 – La position de Madrid sur cette affaire

"Ce 8 avril aurait pu ne pas avoir lieu ou aurait pu très mal se passer, " lâche-t-elle encore sans donner plus de précision, notamment sur l’éventualité d’une intervention de l’Espagne.« Madrid est un peu mis au pied du mur dans ce désarmement. Mais l’Espagne est un pays autonome. »

4- les 172 personnes présentes sur les 8 sites

« Elles peuvent être convoquées par la justice puisqu’on est dans un état de droit, reconnait la sénatrice mais cette dernière se veut positive car, c’est François Molins, le procureur de Paris qui est en charge du dossier. On peut lui faire confiance, dit-elle encore. (C’est lui qui a mené les dossiers des attentats de Paris NDLR. Elle en veut pour preuve que les 5 personnes arrêtées à Louhossoa sont aujourd’hui en liberté. Depuis 5 ans, depuis Aiété, les choses ont bougé.

5 – Les victimes, les prisonniers

« Il faut penser à toutes les victimes. L’histoire du pays basque (sud et nord) est très lourde. On connait tous des familles des victimes mais il faut aussi penser aux prisonniers et à leur famille. Il y a des cicatrices chez tout le monde. Il est grand temps que les uns et les autres, les états et ETA lui-même, commencent à faire des pas. Des crimes de sang ont eu lieu. C’est un fait, mais aujourd’hui certains prisonniers sont sur des conditions d’exception qui ne sont plus acceptables. Il y a nécessité de rapprocher les prisonniers basques, » estime la socialiste pour qui il faut aujourd’hui prendre des décisions sur certains cas par rapport à ce qui est humainement possible sans pour autant oublier que certains prisonniers ont du sang sur les mains. Il faut faire confiance à la justice française. »

6 - Aujourd’hui, le pays basque est-il en paix ?

« Il commence à l’être, estime l’élue. C’était la responsabilité de chacun d’entre nous de construire l’avenir pour les jeunes. Chacun d’entre nous à notre niveau a contribué à ce que la paix s’installe définitivement au pays basque. Il faut panser les blessures. Aujourd’hui ETA est totalement désarmé, assure Frédérique Espagnac. Ce 8 avril est un tournant qui doit amener des changements. La force du pays basque, c’est la société civile. En pays basque, c’est toujours elle qui a fait la différence. C’est une force, la force du collectif."