Déserts médicaux, hôpital public : quel programme santé pour les candidats Yannick Jadot et Emmanuel Macron ?

La campagne électorale démarre, et pour vous aider à y voir plus clair dans les programmes des douze candidats, France Bleu Bourgogne vous propose des débats thématiques, jusqu'à la veille du premier tour. Ce lundi, on parle santé avec les soutiens en Côte-d'Or de Yannick Jadot et Emmanuel Macron.

Stéphanie Modde est conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté, soutien du candidat écologiste Yannick Jadot, et Didier Martin est député La République en Marche de la première circonscription de Côte-d'Or, soutien d'Emmanuel Macron.