Déserts médicaux - Pédiatres, gynécologues et psychiatres, denrées rares en Dordogne

Le "désastre sanitaire français" : c'est par ces mots que l'association des maires ruraux qualifie l'accès aux soins en milieu rural. L'association publie ce vendredi une étude sur le manque de médecins intitulée "la bombe à retardement" (consulter l'étude en PDF) à l'occasion de son congrès organisé en Dordogne, à Eymet, jusqu'au dimanche 2 octobre. Cette étude porte sur la répartition des médecins généralistes et spécialistes en France avec un focus sur la Dordogne. France Bleu vous livre ce vendredi les principaux enseignements de cette enquête dans le département périgourdin.

Des spécialistes qui manquent à l'appel en pédiatrie, psychiatrie et gynécologie

Pour cette étude, le chercheur en géographie de la santé Emmanuel Vigneron s'est notamment intéressé au manque de médecins spécialistes. En Dordogne, l'offre de soins est particulièrement limitée quand on a besoin d'un pédiatre, d'un gynécologue, d'un rhumatologue, d'un psychiatre ou d'un gastro-entérologue. Concrètement, l'étude de l'AMRF estime que le nombre de pédiatres en Dordogne est inférieur de 69% à la moyenne nationale.

Densité des pédiatres pour 100.000 habitants en France. - Association des maires ruraux de France

On observe dans cette étude de grandes disparités à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, en psychiatrie générale et infantile, la Gironde est dotée de 154 médecins "excédentaires" par rapport à la moyenne nationale tandis qu'il manque 18 médecins dans cette spécialité en Dordogne (et jusqu'à 22 en Charente-Maritime).

La répartition des spécialistes en psychiatrie générale et infantile en France. - Association des maires ruraux

Une répartition déséquilibrée des généralistes

On compte 67 médecins généralistes pour 100.000 habitants aujourd'hui en Dordogne (moyenne nationale 83). L'enquête menée par Emmanuel Vigneron indique également que la répartition des médecins généralistes marque une nette séparation entre la moitié Nord-Est de la Dordogne, "plutôt convenablement dotée (à l'exception du bassin de vie de Terrasson Lavilledieu à l'extrême Est du département), et la partie Sud-Ouest du département, largement déficitaire."

Un effet "concentration urbaine" aux alentours de Périgueux

Le bassin de vie de Périgueux compte 12 médecins généralistes de plus que nécessaire (selon la moyenne nationale) et il faudrait, au contraire, huit médecins supplémentaires dans le bassin de vie de Ribérac pour atteindre cette moyenne. La densité de médecins généralistes libéraux par bassin de vie est représentée dans la carte ci-dessous à gauche avec le nombre de médecins excédentaires ou manquants selon la moyenne nationale. L'association des maires ruraux estime qu'on devrait viser une moyenne d'un médecin pour 1.000 habitants. Seul le bassin de vie de Brantôme, au nord de Périgueux, serait aujourd'hui suffisamment doté pour répondre à cet objectif (carte de droite ci-dessous).

Répartition des médecins généralistes libéraux par bassin de vie en Dordogne. - Association des maires ruraux de France

De nouveaux arguments pour les élus ruraux

Avec cette étude, l'Association des maires ruraux de France souhaite fournir "de nouveaux arguments aux élus ruraux et permettre que des solutions soient apportées aux habitants du monde rural." Trois membres du gouvernement (les ministres déléguées Caroline Cayeux - aux Collectivités territoriales - et Agnès Firmin Le Bodo - en charge de l'Organisation territoriale et des Professions de santé - et le secrétaire d'Etat en charge de la Ruralité, Dominique Faure) sont annoncés lors du congrès de l'AMRF. Notez que Dominique Faure répondra aux questions de trois maires de Dordogne sur France Bleu Périgord ce vendredi matin en direct, de 9h à 10h.