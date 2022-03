Déserts médicaux : un élu mayennais interpelle Emmanuel Macron en direct sur France Bleu

Un élu mayennais a posé une question à Emmanuel Macron, en direct sur France Bleu ce mardi dans l'émission "Ma France" présentée par Wendy Bouchard.

Nicolas Ribeyre, expert en réalité virtuelle et maire-adjoint de la commune de Saint-Ouën-des-Toits, a interpellé le Président-candidat sur les déserts médicaux. Pénurie de généralistes, pénurie de spécialistes, crise hospitalière, des patients obligés d'aller dans les départements voisins pour se faire soigner, la Mayenne est le 3ème désert médical du pays. "Je voudrais savoir s'il y a deux France, la France des villes où on a accès à tous les services et la France des campagnes où nous avons de grandes difficultés à accéder à un médecin généraliste" a-t-il détaillé.

Contre les déserts médicaux, inciter les médecins en formation à exercer dans les villes moyennes

Emmanuel Macron a alors défendu la décision d'ouvrir de numerus clausus pour les médecins. Il a reconnu que le temps que les jeunes médecins soient formés, la situation allait rester délicate : "Elle est en train de s'étendre et, dans les prochaines années, va s'étendre", a-t-il concédé. Pour attirer les jeunes médecins dans les zones sous-dotées, Emmanuel Macron a affirmé qu'il souhaitait inciter les médecins à formation à effectuer une partie de leur formation dans les villes moyennes. "Il faut réussir à former plus de jeunes au plus près du territoire", a-t-il résumé. "Si on veut qu'il y ait des médecins qui s'installent, il faut que dans leurs études, il y ait eu cette expérience", a-t-il dit.

Emmanuel Macron souhaite permettre aux étudiants en médecine de "faire davantage leurs stages d'externat et surtout d'internat dans des villes moyennes et auprès de médecins de ville et de médecins de campagne. C'est ce qu'on est en train d'encourager, qu'on va démultiplier et en particulier pour les médecins généralistes.", a-t-il affirmé. Pour favoriser une installation des jeunes médecins, une fois formés, en zone rurale, le candidat à sa réélection a affirmé vouloir faire en sorte que cette installation "se fasse de manière très incitative, mais au maximum dans ces endroits. Et ça, c'est à négocier avec les ordres de médecins", a-t-il dit.