Déserts médicaux : une action judiciaire contre l'État à la rentrée ?

La Mayenne, troisième plus grand désert médical de France. Près d'un médecin sur deux n'accepte pas de nouveaux patients. Un constat contre lequel se bat l'Association de citoyens contre les déserts médicaux de la Mayenne (ACCDM) en militant pour une régulation du nombre de médecins dans les départements et donc assurer une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire français.

Corinne Lepage contactée

Dans son combat l'association devrait frapper un grand coup à la rentrée. L'ACCDM 53 envisage une action judiciaire contre l'État. Si la forme juridique de cette action n'est pas encore définie, l'antenne de la Mayenne avec celles de la Sarthe et de l'Orne ont contacté la célèbre avocate parisienne Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement (1995-1997). "Me Lepage nous a expliqué que c'est possible d'attaquer l'État pour dénoncer l'inégal accès aux soins dans notre pays" explique à France Bleu Mayenne Maxime Lebigot, président de l'Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux. Reste à la structure d’entériner cette décision au mois de septembre en conseil d'administration.

Impasse politique ?

L'ACCDM 53 doit envoyer dans les prochaines semaines un courrier au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de la Santé pour expliquer sa démarche. "On paie tous des impôts mais nous n'avons pas tous accès aux soins de façon équitable" poursuit Maxime Lebigot. Et de citer un des Préambules de la Constitution française de 1958 : « La Nation garantit à tous […] la protection de la santé ».

Le 27 novembre dernier, le député de la Mayenne Guillaume Garot défendait devant la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale une troisième version de son projet de loi contre la désertification médicale. Elle proposait notamment l'encadrement plus strict de l'installation des médecins, pour éviter les zones déjà bien pourvues et favoriser les régions qui manquent cruellement de blouses blanches. Le texte avait été encore une fois rejetée par la Majorité.