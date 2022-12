Desserte maritime Corse : la majorité isolée, les autres groupes nationalistes votent contre le rapport

Le résultat du vote est assez rare pour être signalé sur un texte aussi stratégique. Après des échanges parfois tendus, et malgré une argumentation musclée de la majorité, qui affirme avoir sauvé le service public et ce malgré des augmentations de coûts, la majorité se retrouve isolée.

Le rapport portant sur la desserte maritime et la délégation service public aux opérateurs candidats que sont Corsica Linea et La Méridionale est donc adopté à la majorité, mais uniquement grâce aux 32 membres de "Fà Populu Inseme".

Soutenue par le Président du Conseil exécutif territorial ainsi que par plusieurs conseillers de la majorité qui ont répondu aux oppositions, la conseillère exécutive en charge des transports Flora Mattei a vu les huit membres du groupe "Avanzemu", les six de "Cori in Fronti" et la voix de la non-inscrite et représentante de la mouvance "Corsica Libara" faire un tir de barrage.

De nombreuses critiques ont été assénées, portant par exemple sur la durée de cette DSP, jugée trop longue par "Avanzemu", ou encore de ce que "Cori in Fronti" et Josepha Giacometti considèrent comme un renoncement idéologique, à savoir l'absence de garantie quant à la création de la tant annoncée compagnie maritime régionale.

De son côté, la droite "Un Soffiu Novu" s'est abstenue, estimant que le document était trop faiblement sécurisé juridiquement, mais qu'il fallait tout de même reconnaître le travail des compagnies délégataires.

Pour rappel, l'enjeu global de cette délégation pour la période 2023-2029 est d'un montant de 106,6 M€ par an pendant 7 ans à débourser par la CDC pour la desserte maritime de la Corse.

