Destruction du Théâtre national de Nice : les écologistes lancent une contre-proposition

Christian Estrosi entend lancer les travaux de destruction du TNN et d'Acropolis le plus tôt possible, peut-être même dès le printemps. Pourtant, les écologistes n'en démordent pas, pour eux le projet est encore loin de se réaliser. Ils ont présenté un contre-projet ce mercredi matin.

Les élus écologistes ne baissent pas les armes. "C'est loin d'être perdu" lance Juliette Chesnel Le Roux. La présidente des élus écologistes de la Métropole menait ce mercredi matin la présentation du contre-projet pour sauver le TNN. Christian Estrosi entend commencer les travaux pour abattre le théâtre et Acropolis dès le printemps... Mais les Verts, eux, espèrent encore pouvoir empêcher le projet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rénovation plutôt que destruction. La devise du contre-projet : "On ne détruit pas des bâtiments qui fonctionnent !" Les écologistes mettent en cause un projet très gourmand en émissions de CO2. Fabrice Decoupigny explicite: "Des destructions et des reconstructions ça entraîne énormément de CO2, et même la forêt urbaine ne pourrait pas compenser cela." La destruction implique aussi le traitement des déchets, de l'amiante et autres besoins spécifiques.

Selon les écologistes, impossible que les travaux démarrent dans quelques mois. "Dans la construction, il faut des études, des analyses. En avril, il pourra poser un panneau ou enlever les siège mais il ne pourra pas détruire" assène Juliette Chesnel Le Roux.

Et si on ne détruit pas, on fait quoi ? Les écologistes entendent rénover et réhabiliter les bâtiments du TNN et d'Acropolis ainsi que les végétaliser. En tout, c'est près d'un hectare de murs qui serait couvert de plantes. Des plantes mises en terre et pas dans des sachets accrochés aux murs comme cela peut se faire ailleurs. Le but est de "rafraîchir la ville et marquer la continuité avec la Coulée verte", abonde Hélène Granouillac.

Le projet a été élaboré grâce à des ateliers participatifs. L'initiative est chiffrée pour environ 51 millions d'euros - Groupe des élus écologistes de Nice

Le projet a vu le jour dans des ateliers participatifs. Les élus écologistes ont aussi travaillé avec des urbanistes et des paysagistes. Le coût total du projet serait de 51 millions d'euros. Une somme dérisoire selon les élus par rapport au coût du projet mené par Christian Estrosi. Selon leurs estimations, cette proposition est six à sept fois moins onéreuse que la destruction puis reconstruction du TNN et d'Acropolis, démarche qu'ils chiffrent à plus de 350 millions d'euros.

Les écologistes en sont convaincus : le sort du TNN n'est pas scellé. Ils entendent bien interpeller le ou la future ministre de la Culture pour faire stopper le projet.