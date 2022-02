Deux ans après l'annonce du plan pour un Etat plus fort dans le 93, la déception des syndicats

Un Etat plus fort en Seine-St-Denis, c'était la promesse du gouvernement en octobre 2019, lorsque le premier ministre d'alors, Edouard Philippe, était venu à la préfecture de Bobigny détailler un plan en 23 mesures destiné à renforcer les services publics dans le département. Des moyens avaient été annoncés pour la sécurité, la justice, l'éducation et la santé. Une prime de 10.000 euros a notamment été créée pour les fonctionnaires ayant passé cinq années sur place, l'idée étant de les fidéliser.

Un peu plus de deux ans après ces annonces, les députés communistes, à l'initiative de Stéphane Peu, élu de la 2e circonscription, ont organisé un débat à l'Assemblée pour évaluer les premiers effets de ce plan d'actions. Dans l'hémicycle de la salle Lamartine, des représentants du monde judiciaire, de l'éducation et de la police sont venus s'exprimer. Tous ont fait peu ou prou le même constat : la situation des services publics dans le département ne s'est pas améliorée.

Moins de postes dans les collèges et lycées

Professeur dans un lycée de St-Denis, co-secrétaire du SNES-FSU 93, Grégory Thuizat l'admet, il manque de recul dans le temps pour évaluer les bénéfices de la prime d'attractivité de 10.000 euros. Pour le reste, selon lui, "les effets d'affichage sont là mais derrière les suppressions de postes se multiplient, au détriment des plus fragiles". Il rappelle qu'à la dernière rentrée, le département a perdu une vingtaine de postes dans le second degré (leur nombre a en revanche progressé au primaire).

Quelques dizaines de postes en moins, c'est aussi ce que déplore Erwan Guermeur, du syndicat Unité SGP Police FO : "de 2015 à 2022, on est à moins trente alors que les enjeux sécuritaires sont plus importants car la population a augmenté". A effectifs constants, la création de deux quartiers de reconquête républicaine n'a pas pu porter ses fruits, explique-t-il : "On bloque des forces sur un secteur précis mais quand on met 25 policiers sur un quartier de la Courneuve ou de St-Ouen, c'est autant de fonctionnaires qu'on ne met pas ailleurs". Le policier regrette aussi que l'effort fait en matière de rénovation des bâtiments ait été dirigé vers les lieux de garde à vue au détriment, selon lui, des lieux d'accueil et de repos des fonctionnaires : "Ça donne l'impression que l'administration ne prend pas soin de ses agents". Erwan Guermeur poursuit : "On ne va pas assez loin et on ne traite pas les bonnes problématiques. Pour fidéliser quelqu'un, les conditions de travail sont très importantes".

Des recrutements insuffisants au tribunal

Au tribunal de Bobigny, une vingtaine de juges du siège ont été recrutés, portant leur nombre à 140. Les effectifs du parquet sont en revanche restés stables, ils sont une cinquantaine, ce qui fait dire à Vincent Boisdron, juge d'application des peines, membre du syndicat de la magistrature : "On a des chiffres qui peuvent laisser penser qu'il y a eu une amélioration, mais on est parti de tellement loin que cela n'a pas suffi". Les greffiers souffriraient aussi d'un sous-effectif chronique. Conséquence concrète, les délais de jugement peuvent être excessivement longs : "La justice n'arrive pas au bon moment. Le risque c'est que la personne ait changé de vie, qu'elle ait réussi à se réinsérer ou qu'au contraire, sans réponse pénale, elle ait poursuivi son parcours dans la délinquance".

Présente lors de la deuxième partie de cette séance, la ministre de la ville Nadia Hai a tenté de répondre aux interpellations des députés présents, élus de Seine-St-Denis pour la plupart, partageant donc, pour beaucoup, le constat dressé par ces syndicalistes. Refusant d'entrer dans une bataille de chiffres concernant les effectifs des différents services, Nadia Hai a défendu l'action du gouvernement en affirmant qu'il était impossible de résorber en quelques années des problématiques accumulées pendant des décennies.