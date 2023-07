Deux cérémonies à Montpellier en hommage à Jean Jaurès

"Ce n'est pas son assassinat que nous célébrons mais son héritage", insiste Eugénie Loison, présidente de la Libre pensée de l'Hérault. Elle et ses soutiens se sont rassemblés devant le pavillon populaire de l'Esplanade à Montpellier, ce lundi 31 juillet, pour rendre hommage à Jean Jaurès.

Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, accompagné de représentants de la métropole, du département et de la région, se sont installés place Jean Jaurès devant la statue de l'homme assassiné par un nationaliste en 1914.

Deux hommages qui vont dans le même sens

La Libre pensée explique ne pas s'être associée à l'hommage de la place Jean Jaurès à cause d'un profond désaccord avec le maire. "Nous ne partageons pas sa vision du monde, ni sa vision de la société. Il est à l'opposé de nos valeurs", souligne Eugénie Loison. De son côté, Michaël Delafosse, ne lance pas de pique : "Plus on célèbre Jean Jaurès, mieux la France se portera".

Mais pour ces deux commémorations, le ton est le même. "Je viens célébrer Jean Jaurès depuis mes 15 ans, car il parle de notre histoire, de notre présent mais aussi de notre futur", raconte le maire de Montpellier. L'édile explique que les thématiques humanistes et pacifistes de l'homme politique et philosophe sont d'actualité. "Avec le retour de la guerre en Ukraine, on l'imagine nous demander de nous battre pour la paix, pour l'Europe", insiste Michaël Delafosse.

Des exemples cités aussi par l'association. "Aujourd'hui avec la peur de la crise économique, de la crise climatique on assiste à un repli sur soi", détaille la présidente. De chaque côté on appelle donc à la paix et à l'apaisement.