Deux Charentes : en moyenne, une femme sur quatre est tête de liste aux élections municipales

Qu'en est-il de la représentation des femmes dans les listes de nos deux Charentes pour les élections municipales 2020 ? Moins d'une femme sur 3 candidat porte une liste en Charente contre une femme sur 4 en Charente-Maritime. La part des maires dans ces deux départements est encore plus basse.

Nos deux Charentes sont en retard dans la représentation des femmes au poste de maire. De manière globale avec 16% pour la Charente-Maritime et 20% pour la Charente mais pas quand on regarde la moyenne nationale qui tourne autour de 20%.

Ce constat est pire quand on s'intéresse aux listes pour les élections municipales 2020 dans les plus grandes villes des Deux Charentes. Dans certaines, il arrive qu'une candidate soit la seule femme présente parmi l'ensemble des listes comme c'est le cas à La Rochelle et Saintes. Angoulême est proche de la parité avec deux listes sur cinq portées par une candidate.

Des villes sans candidate

Pire, d'autres communes n'ont reçu que des listes portées par des hommes comme à Rochefort, Royan et Saujon en Charente-Maritime ; Soyaux et Barbezieux Saint-Hilaire en Charente. Dans les huit villes les plus grandes, la plupart des femmes têtes de listes sont à gauche avec une majorité pour Europe-écologie-les-verts (EELV).

En moyenne, 30% des candidats en Charente sont des femmes contre 23% en Charente-Maritime.

Les chiffres des municipales dans nos deux Charentes

En Charente-Maritime :

11 586 candidats (dont 6690 candidats dans les communes de plus de 1000 habitants).

(dont 6690 candidats dans les communes de plus de 1000 habitants). 286 listes dont 67 menées par des femmes (23 %)

dont 67 menées par des femmes (23 %) A l'heure actuelle, 77 femmes sont maires sur 463 communes (16 %)

En Charente :