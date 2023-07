"Deux claques et au lit !" des députés LFI saisissent le procureur suite aux propos du préfet de l'Hérault

Deux députés LFI de l'Hérault Nathalie Oziol et Sylvain Carrière (et leur collègue des Yvelines William Martinet) viennent d'écrire au procureur de la République de Montpellier suite aux propos tenus par le préfet du département lundi sur France Bleu Hérault.

ⓘ Publicité

Suite aux émeutes à Montpellier et Béziers, Hugues Moutouh a déclaré : "Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ou caillasser des pompiers, la méthode, c'est quoi ? C'est deux claques et au lit !

Des mots qui ont suscité beaucoup de réactions et qui sont inacceptables selon ces parlementaires. Ils s'appuient sur l'article 40 du code de procédure pénale et précisent que ces provocations sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

loading

loading