Le médiatique préfet de l'Hérault bientôt nommé dans les Alpes-Maritimes ?

Une interview accordée à France Bleu Hérault l'a rendu célèbre au niveau national. En pleines période de violences urbaines en France, Hugues Moutouh a eu ces mots à l'antenne : "Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police [......] la méthode, c'est deux claques et au lit." Moins d'un mois plus tard, le préfet de l'Hérault devrait quitter sa préfecture montpelliéraine pour rejoindre celle de Nice et des Alpes-Maritimes. C'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui l'assurait ce jeudi matin lors d'un conseil d'agglomération après avoir interrompu la séance pour répondre à un coup de téléphone du ministre de l'Intérieur.

ⓘ Publicité

Hugues Moutouh remplacera Bernard Gonzalez...

La nomination du préfet héraultais à la place de Bernard Gonzalez, en poste dans les Alpes-Maritimes, ne serait pas effective immédiatement. David Lisnard ayant reçu un nouvel appel après le conseil lui indiquant que le changement de préfet serait acté en conseil des ministres le mercredi 19 juillet.

... qui quitte les Alpes-Maritimes après quatre ans dans le département

Le préfet Bernard Gonzalez aura passé quatre années très denses dans les Alpes-Maritimes. Arrivé juste après l'affaire Legay qui avait fragilisé son prédécesseur , il aura notamment dû gérer l'attentat de la basilique de Nice, la crise Covid et les confinements notamment localisés dans les Alpes-Maritimes. Bernard Gonzalez avait su entretenir des relations saines à la fois avec le clan Ciotti et le clan Estrosi pourtant de plus en plus irréconciliables au fil des années.

Pour l'heure, ni le préfet des Alpes-Maritimes, ni le ministère de l'Intérieur ne souhaitent confirmer cette information annoncée par le maire de Cannes.